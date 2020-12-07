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Общество

Гудбай, Америка: россияне продолжают копить долги и становятся невыездными

Судебные приставы запретили пересекать границу 4 миллионам граждан
Виктор МАТРОСОВВиктор МАТРОСОВ
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Наложить запрет на выезд за границу судебные приставы могут, если доказанный судом долг превышает 30 тысяч рублей.

Наложить запрет на выезд за границу судебные приставы могут, если доказанный судом долг превышает 30 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в 2020 году резко выросло число должников, которым запрещено покидать пределы страны. Такую меру уже применили к 4,1 млн наших сограждан, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба судебных приставов. И это притом, что в этом году в связи с пандемией введены некоторые послабления для россиян: например, введен мораторий на взыскание задолженности по коммунальным услугам.

Год назад в нашей стране было 3,4 млн невыездных должников, и многие из них с тех пор нашли возможность расплатиться со своими кредиторами – всего с них через суд было взыскано более 36 млрд рублей. Однако на их место пришли новые люди, которые не смогли отдать банкам, бывшим супругам или другим юридическим и частным лицам положенное.

Напомним, наложить запрет на выезд за границу судебные приставы могут, если доказанный судом долг превышает 30 тысяч рублей (а в случае алиментов, возмещения вреда здоровью или моральной компенсации – 10 тысяч рублей).

Снять запрет можно, если погасить сумму долга и предоставить соответствующую квитанцию в отдел судебных приставов. После проверки, которая занимает обычно около двух недель, имя должника убирают из «черного списка».

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