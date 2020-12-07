Школьницу, сумевшую обмануть врачей и сбежать из московской больницы, нашли у ее парня

Чтобы сбежать из больницы, 16-летняя школьница убедила соседку по палате помочь ей. Фото: Личный архив

Анастасия (имя изменено) — ребенок сложной судьбы. С родителями не в ладах, опекуном числится бабушка. Вечером 3 декабря старшеклассница сбежала из детской Морозовской больницы в Москве. Ее удалось найти спустя несколько дней. Она гостила у парня.

— Чтобы сбежать из больницы, 16-летняя школьница убедила соседку по палате помочь ей. Мать новой знакомой назвалась тетей Насти и забрала ее якобы домой под свою ответственность. После этого подросток добралась до автостанции и села на автобус в Луховицы, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье девушку встретил ее новый бойфренд — тоже старшеклассник. Возлюбленная наплела парню и его родителям, что ее насильно забирают в детский дом, но она хочет жить с родными. На деле же ее опекун — бабушка, так как мать и отца нельзя назвать благополучной семьей. Но и жить со строгой бабушкой Настя не хотела. Убегала из дома, пока наконец соцслужбы не предложили ей переехать в детдом. Но и там контроль не устроил юную москвичку.

— Во время оперативно-разыскных мероприятий был установлен молодой человек школьницы. Сначала он утверждал, что девушка к нему не приезжала. Позже выяснилось, что он укрывает ее. Вряд ли дойдет до возбуждения дела за ложные показания. Скорее всего, в качестве профилактики, ограничатся постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Беглянку вернут в детский дом. В дальнейшем органы опеки вместе с родственниками будут работать с ребенком, — добавил собеседник «Комсомолки».

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