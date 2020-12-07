Названа основная причина, почему пенсионеры продолжают работать

Сейчас в России официально работают около 10 миллионов пенсионеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В работе на пенсии есть как плюсы, так и минусы. Кроме того, право на работу должно оставаться у всех, вне зависимости от того, сколько лет человеку. Такие выводы можно сделать из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследователи пытались выяснить, как в российском обществе относятся к работающим пенсионерам. А самое главное - какие основные причины толкают пожилых оставаться на рабочих местах после выхода на заслуженный отдых. Оказалось, что чаще всего основная мотивация - дополнительный доход. Он воспринимается как прибавка к невысокой пенсии, а также как возможность помогать детям и внукам. При этом далеко не все пенсионеры воспринимают оплачиваемый труд в преклонном возрасте в тягость. Работа помогает оставаться социально активным, больше общаться с другими людьми и быть востребованным, что психологически важно для многих.

Напомним, сейчас в России официально работают около 10 миллионов пенсионеров. Но, как предполагают некоторые эксперты, еще примерно 5 миллионов трудоустроены нелегально. Это позволяет работодателям экономить на налогах и страховых взносах, а самим пенсионерам - получать повышенную пенсию. Несколько лет назад ежегодную индексацию для работающих пожилых людей отменили. И возвращать ее власти пока не планируют. Поэтому работающие пенсионеры получают от государства меньше, чем те, кто не работает. Все пропущенные индексации им компенсируют только после того, как они официально уволятся.

Почему они работают

Пенсия маленькая - 74%

Хочу помогать детям и внукам - 56%

Это позволяет больше общаться с людьми - 32%

Мне нравится моя работа - 19%

Я привык время время работать - 16%

Другое - 6%

* Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

По данным ВЦИОМ.

Будете ли вы работать, когда выйдете на пенсию

Да - 22%

Нет - 7%

Будет зависеть от обстоятельств - 71%

По данным ВЦИОМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого из пенсионеров могут коснуться проверки на дополнительные доходы, рассказал эксперт

В эфире Радио "Комсомольская правда" Бузгалин отметил, что на проведение проверки потребуются дополнительные деньги (подробности).