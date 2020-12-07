Кремль против запрета на передвижение россиян

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Белорусском вокзале в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал несколько резонансных событий в жизни страны. «КП» приводит некоторые из них.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РОССИЯН

- Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия пандемии и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов. Будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: Александр Щербак/ТАСС

О ПОХОРОНАХ В ЧЕЧНЕ УБИЙЦЫ ФРАНЦУЗСКОГО УЧИТЕЛЯ

- Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, - безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию. Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации.

О ЗАДЕРЖАНИИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ В ТУРЦИИ

- Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы надеемся, что в ближайшее время наши журналисты будут отпущены. Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам.

О ЗАДАЧАХ ЧУБАЙСА НА НОВОМ ПОСТУ

- Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку этот диалог в целом сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны. Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития, а двусторонними отношениями занимается и МИД, и другие ведомства, и президент России.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

- Программа успешна. 100-процентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, очевидно, что очень большие успехи достигнуты. Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, какой-то импорт, безусловно, происходит, он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продукции специально не стояло.