Самолет из Москвы с сообщением о бомбе на борту приземлился в Нью-Йорке. Как это было - рассказывают очевидцы

Лариса рассказывает, что самолет не пустили даже близко к аэропорту, отогнали куда-то на дальнюю стоянку. Тут же борт окружили десятки полицейских и пожарных машин. Фото: Предоставлено очевидцами

«Все было спокойно, пока мы не приземлились в Нью-Йорке. Всех построили на взлетной полосе и досматривали несколько часов с собаками», - рассказывают пассажиры этого рейса.

- Наш рейс «Москва-Нью-Йорк» вылетел по расписанию из столичного аэропорта Шереметьева, - рассказала «Комсомолке» одна из пассажиров Лариса Шаповалова. - Самолет был полупустой, народу не много, все было спокойно. Никаких подозрительных личностей или чего-то такого на борту не было. Однако, когда через 9 часов полета мы приземлились в Нью-Йорке, стало ясно, что что-то пошло не так.

Лариса рассказывает, что самолет не пустили даже близко к аэропорту, отогнали куда-то на дальнюю стоянку. Тут же борт окружили десятки полицейских и пожарных машин.

- Сначала полчаса мы просто сидели в самолете. Ни стюардессы, никто не знал, что случилось. Потом нас попросили выйти, но без вещей. Сказали, забирайте с собой только документы. Я с мужем и ребенком маленьким, мы выскочили, не захватив даже памперсы. Тогда еще не знали, что сидеть нам около 5 часов.

В здание аэропорта пассажиров не пустили, а сначала рассадили по автобусам.

- Наша семья одной из первых вышла из самолета. Потом из окна автобуса мы увидели, как стали выходить все остальные люди, всех строили в шеренгу прямо на взлетной полосе и вещи досматривали полицейские с собаками. В какой-то момент нас тоже в эту шеренгу поставили.

В общей сложности проверки и досмотры длились 5 часов.

- Мы до последнего не понимали, что происходит. И только уже перед лентой выдачи багажа ко мне подошла женщина и говорит: «О! Про нас уже в новостях американских пишут». Тогда мы и узнали про якобы заложенную бомбу. Оказывается, когда наш рейс был в воздухе, кто-то из Бостона позвонил и сообщил, что в самолете бомба. Вот так вот нас встретила Америка.

Сообщение о бомбе оказалось ложным.