ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

Число финансовых инструментов с каждым годом растет. А вход на многие рынки становится все проще. Поэтому частные инвесторы задают закономерный вопрос: «Куда вложить деньги?» Ответ на него можно будет получить на онлайн-форуме финансовой грамотности «Просто Капитал». Он позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

- Сегодня финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений. В общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений, - говорит Константин Басманов, руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ. - В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес.

Программа включает в себя четыре трека. Они разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Как поясняют в ПСБ, слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

Как принять участие

Участие в онлайн-форуме бесплатное, но обязательна предварительная регистрация на сайте http://prostokapital.ru/. Кроме того, страницы фестиваля есть в социальных сетях:

- Вконтакте

- Инстаграм

- Одноклассники

Что будет в первый день, 11 декабря

- Пленарная сессия для предпринимателей «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту»

- Мастер-классы, посвященные цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр.

- Сессия «Самозанятые: преимущества и перспективы». На ней можно будет узнать, какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы могут рассчитывать самозанятые и т.д.

Что будет во второй день, 12 декабря

- Трек для начинающих. Участники узнают, как управлять семейным бюджетом, как грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечь себя от мошенников.

- Трек для продолжающих. Участники узнают, как грамотно инвестировать и какие инструменты использовать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку.

- Трек для подростков. Слушатели узнают, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.