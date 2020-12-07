«Родине-матери» заделали 11 километров трещин

Ольга Любимова доложила президенту о работе министерства культуры. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- В Волгограде отреставрировали монумент «Родина-мать зовёт», 11 километров трещин было на памятнике, 117 тросов, из которых 99 уже поржавевших, - так описывала Владимиру Путину министр культуры Ольга Любимова результаты только одной из завершенных в 2020 году крупных реставрационных работ. - В 1965 году статуя была сдана впопыхах, и реставрация, которая была проведена сейчас, по бетону, очень редкая, конечно.

Еще один объект, где предстоит завершить реставрацию - Новодевичий монастырь. И там после ее окончания появятся новые возможности для туристов.

- Мы Сергею Собянину показывали новый туристический маршрут – пройти по стенам., - рассказала Любимова. - Каждый раз думаешь: почему в Иерусалиме это возможно, почему это возможно в самых разных городах, а тут вроде монастырь, и невозможно было так сделать?

К юбилею Александра Невского будет проведена глубокая реставрация Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Министерство запланировало восстановление памятников деревянного зодчества - помощь требуется 3,5 тысячам деревянных храмов, но для этого придется «воспитать» способных на такую работу реставраторов.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛА ЛЮБИМОВА

- О сохранении детских домов искусств, которые не будут превращены «в кружки при Домах пионеров».

- О подготовке новой программы поддержки театров и театральных проектов, посвящённых русской классике.

- О конкурсе социально значимых кинофильмов - появится государственный заказ на ленты, которые нужны государству.

- О создании детского культурного форума для «самых маленьких деятелей искусства»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кремль против запрета на передвижение россиян

Песков отреагировал на высказывание Мурашко и рассказал о задачах Чубайса (подробности)