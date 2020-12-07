На защиту цифровых университетов в Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге встала «Единая Россия»

7 декабря комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел вопрос оптимизации ряда вузов. Инициаторами обсуждения выступили депутаты «Единой России». Ранее стало известно, что Россвязь хочет преобразовать Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский госуниверситет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики. Депутаты считают, что в результате этих изменений региональные вузы фактически потеряют свою самостоятельность, поскольку в дипломах выпускников будет указано, что они учились в филиалах столичного университета.

«Формально это объясняется оптимизацией отраслевых вузов и их концентрацией. Но фактически, как мы предполагаем, речь идет о желании руководства Россвязи создать такой гипервуз под себя и в дальнейшем возглавить, — сообщил председатель комитета, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. - По итогам заседания направлено обращение в адрес курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева».

Научное сообщество в регионах также крайне негативно отреагировало на реформу цифровых вузов. Преподаватели и студенты СПбГУТ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что «более 13 тысяч студентов вуза готовы сказать «нет» такой оптимизации» (вузу в этом году исполнилось 90 лет). Негативно по этому поводу также высказались Советы ректоров вузов Самарской и Новосибирской областей. Студенты ПГУТИ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что в случае превращения университета в филиал «это будет уже не наш вуз».

После того, как скандал вышел на федеральный уровень, в защиту вузов выступили депутаты «Единой России» в Госдуме Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев.

«Реализация этого плана приведет к утрате имеющегося образовательного потенциала. Фактической ликвидации самостоятельных вузов, каждый из которых является крупнейшим межрегиональным научно-образовательным центром. Все эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда — 80-90% из них сразу же устраиваются по специальности», — пояснил Александр Хинштейн ER.RU.

Лишение вузов самостоятельности приведет к резкому сокращению научно-образовательной деятельности, поскольку придется «урезать» диссертационные советы и закрывать научные журналы, отметил председатель профильного комитета. Кроме того, став филиалами, вузы лишатся права заключать контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы со сторонними организациями, а заключённые ранее договоры они вынуждены расторгнуть. Кроме того, превращение вузов в филиалы — это, в первую очередь, сокращение профессорско-преподавательского состава и студентов. При этом численность их сегодня высока — в СПбГУТ учатся свыше 13 тысяч человек, в ПГУТИ и СибГУТИ — более 6,5 тысяч.

«Действия Россвязи впрямую противоречат проводимой в стране государственной политике и поставленной Президентом задаче об определении цифровой трансформации в качестве национальной идеи развития до 2030 года. Мы убеждены, что в условиях всестороннего развития цифровых и информационных технологий профильные вузы нужно не сокращать, а напротив — увеличивать их число и объемы подготовки кадров, необходимых для отрасли», — резюмировал Александр Хинштейн.