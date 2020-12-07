Российскую глубинку будут прививать тремя вакцинами от коронавируса

Первым регионом, который развернул у себя прививочную кампанию, стала Москва. Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе, согласно поручению президента, в России начнется вакцинация от коронавируса. Она будет бесплатной и добровольной. Первым регионом, который развернул у себя прививочную кампанию, стала Москва. В столице открыта электронная запись, получить прививку пока могут пока люди из группы риска - медики, учителя и социальные работники. Теперь вакцину начнут доставлять и в российские регионы.

Появились сообщения о том, что на Сахалине уже начали прививать врачей, которые работают в “красных зонах” ковидных госпиталей. Кроме того, партию «Спутник V» доставили на Курильские острова - самую отдаленную территорию России. А военные заявляют о том, что вакцинация поэтапно проводится и в российской армии.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 1 декабря произведено 168 тысяч доз вакцины «Спутник V». В масштабах страны это не так много. Однако в скором времени промышленное производство препарата начнут сразу четыре крупные российских биофармацевтические компании и вопрос с доступностью вакцины для массового применения будет постепенно решен. Кроме того, в декабре в гражданский оборот войдет вторая зарегистрированная отечественная вакцина “ЭпиВакКорона", которую разработали в новосибирском центре "Вектор". Она сейчас проходит третью фазу клинических испытаний. На данный момент медики располагают 25 тысячами доз этого препарата, а в течении декабря рассчитывают получить еще столько же.

Вакцина Гам-Ковид-Вак ("Спутник V"). Фото: Артем ЛЕНЦ

На подходе и третья отечественная вакцина - детище ученых Федерального научного центра имени Чумакова РАН. По прогнозам она будет зарегистрирована в феврале будущего года и технологическая платформа, на которой сделана вакцина, позволяет быстро развернуть масштабное производство - только на базе самого Центра можно производить до 10 миллионов доз препарата в год. Таким образом, можно рассчитывать, что в обозримом будущем пандемия коронавируса пойдет на спад.

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