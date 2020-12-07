30 тысяч штрафов за неделю: глава Роспотребнадзора рассказала о наказании за несоблюдение масочного режима

Лето 2020 года. Штраф за нахождение в московском метро без маски. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник 8 декабря правительство утвердит правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с этой недели в России стартует масштабная вакцинация от ковида врачей и учителей. Мишустин поручил губернаторам проработать вопрос доставки жителей из отдаленных территорий к местам вакцинации от коронавируса.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в минувшие выходные в столице протестировали прививочные пункты. В них от коронавируса привились около 2 тысяч человек.

- Вся система готова к более масштабной вакцинации, остальное зависит от поставщиков вакцин, - сообщил Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но в резерве есть 5 тысяч больничных коек. Как заявил Собянин, это позволит на ближайшие недели и месяцы обеспечить доступность медицинской помощи без дополнительного перепрофилирования больниц. Плановая медицинская помощь будет по-прежнему оказываться, уточнил Собянин.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость ковид больше всего растет среди работников торговли и транспорта, а также среди чиновников.

- Это свидетельствует о недостаточном контроле на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы, - заявила Попова.

Она также заметила, что в большинстве регионов люди уже научились соблюдать масочный режим. Тем не менее, только за последнюю неделю составлено более 30 тысяч протоколов за его нарушение.