Звезда "Аншлага" рассказала о своем смертельном диагнозе

Рожкова следует всем предписаниям медиков и уже добилась определенных успехов в лечении

Звезда "Аншлага" Светлана Рожкова шесть лет борется со смертельной болезнью. Врачи поставили артистке страшный диагноз - цирроз печени предпоследней стадии.

"У нас принято думать, что если цирроз печени, значит, человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности", - рассказала 55-летняя Светлана Рожкова в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Причиной смертельного недуга артистки стал аутоиммунный гепатит. "Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага", - делилась юмористка. Болезнь обострилась на фоне стресса. Несколько лет назад на руках звезды "Аншлага" умер отец. Его уход подорвал здоровье артистки. Она оказалась между жизнью и смертью.

У знаменитости начались частые приступы аритмиии и сильная слабость. Как вспоминала артистка, ей приходилось прикладывать немало усилий, чтобы просто встать с места. Когда она обратилась к врачу. то выяснилось, что приступы аритмии оказались результатом тяжелой интоксикации. "За время своей тяжелой болезни я поняла, что не одна в этом мире", - отметила Светлана.

Она не перестает бороться. Рожкова следует всем предписаниям медиков и уже добилась определенных успехов в лечении. Сейчас она тщательно следит за питанием, ходит по пять километров в день. Артистка продолжает работать. "Только из смерти нет выхода, а все остальные проблемы которые возникают на твоем жизненном пути, они все решаемы. Я стала больше уделять внимание себе любимой и семье: мужу, детям, родителям. Нахожу время, чтобы жить, потому что до этого момента я только работала", - рассуждает Рожкова.

Ее во всем поддерживают близкие - второй муж Юрий Евдокунин и дочки Яна и Варвара. "Более преданного и любящего человека я бы вряд ли встретила в этой жизни", - откровенничает звезда о супруге.