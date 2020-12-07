Бензин «Роснефти» «Евро-6» на 30 процентов экологичнее топлива предыдущего поколения

Российские нефтеперерабатывающие предприятия вышли на новый этап развития. Два года назад «Роснефть» объявила о старте продаж улучшенного бензина «Евро-6». Есть ли спрос на него и так ли уж существенно оно отличается от топлива «Евро-5»? Об этом рассказали эксперты, которые приняли участие в круглом столе «Экологические стандарты топлива, технологии и применение».

«НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕШЕВОМ»

«Не стоит пытаться сэкономить на дешевом топливе. Место, где вы заправляетесь должно быть проверено и продавать качественное топливо, - отметил модератор круглого стола, автомобильный обозреватель радио «Вести ФМ» и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Разумеется, создание топлива с улучшенными экологическими характеристиками сопряжено с расходами. И немалыми! Но в данной ситуации все расходы нефтяники берут на себя.

«Выполняя свои бизнес-задачи, в данном случае «Роснефть» выполняет задачу общественную. «Роснефть» уже заявила, что «Евро-6» не будет дороже «Евро-5». Производство улучшенного бензина - это не способ получить с нас деньги, пусть даже за более качественный товар. Социальная ситуация остается той же. То есть вы получаете лучшее топливо, но за те же деньги, - сообщил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По данным эксперта, ВЦИОМ провел исследование на эту тему. 68% опрошенных сказали, что они готовы перейти на «Евро-6» при условии, что цена не изменится. Так что «Роснефть», в данном случае, «услышала голос общества». В данном случае, инвестиции компании в новые наукоемкие технологии – это вложения в будущее. И это полезно для общества, потому что вреда экологии будет меньше, а материальная нагрузка на бюджет конкретного человека не изменится.

БЕЗОПАСНЕЕ И ДЛЯ МАШИНЫ, И ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Хотя, еще совсем недавно ситуация была другой. Европа использовала бензин гораздо более высокого класса, чем Россия. Власти нашей страны постепенно поднимали требования к топливу. С 2017 года в России запрещена продажа топлива ниже стандарта «Евро 5». И уже два года назад «Роснефть» открыла продажу улучшенного топлива «Евро-6».

«Конечно же, каждый стандарт с высшим числом показывает, что это топливо безопаснее для самого агрегата – автомобиля, и самое главное, конечно же, это улучшает экологическую обстановку для водителя и для остальных участников дорожного движения», - пояснил автоэксперт Сергей Смирнов

Использование топлива более высокого класса дает как минимум две выгоды: увеличивается срок службы автомобиля и сокращается объем выбросов в атмосферу.

А для наглядности автоэксперт сравнил характеристики использования топлива класса «Евро-6» по сравнению с «Евро-5».

«Это на 20% меньше доля угарного газа и углеводородов. До 4% идет снижение оксида азота, - отметил Сергей Смирнов. - «Евро 6» по сравнению с «Евро 5» содержит меньшее количество серы на 20-40 %, значит ниже коррозийная активность. Меньше бензола на 0,8%, также ниже токсичность выхлопов. Меньше олефинов - при сгорании образуется меньше нагара. Снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволяет уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя».

НА ТРЕТЬ МЕНЕЕ ТОКСИЧНО

«По сравнению с «Евро-5» у топлива стандарта «Евро-6» от Роснефти токсичность на 30 % ниже, а при использовании этого топлива срок эксплуатации двигателя увеличивается на 12,5%, - добавил генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. - Эти цифры позволяют точно понять, насколько чище становится выхлоп, и насколько увеличивается срок эксплуатации двигателя. Для достижения нужного эффекта надо всегда заправлять автомобиль топливом хорошего качества, таким как «Евро 6» от Роснефти.

При этом эксперт уточнил, что пандемия заставила считаться с собой. Все НПЗ, кроме предприятий «Роснефти», свернули программы модернизации производственных процессов.

Выхлопные газы от сгорания топлива низкого экологического класса содержат высокие концентрации смол, ароматических углеводородов, бензолов и они не поднимаются выше одного метра над землей. Это очень опасно не только для тех, кто идет рядом с дорогой, но и для тех, кто едет в соседнем автомобиле, и наиболее опасно это для детей. Поэтому «Евро-6», бензин, который «Роснефть» сегодня производит наиболее экологичный бензин – это вклад «Роснефти» в здоровье общества в целом.

«Совершенно очевидно, что экологические стандарты будут ужесточаться, усиливаться год от года. Это общий тренд. Ну и, в данном случае, «Евро-6», который производит «Роснефть» считается сегодня эталонным топливом, с точки зрения его и экологических и эксплуатационных свойств, по сравнению со стандартными видами топлива, - резюмировал, бизнес-аналитик, эксперт форума «Устойчивое развитие» Илья Горбунов. - Сегодня экологические проблемы все больше привлекают внимание. Россия успешно внедряет практические технологии, позволяющие повысить экологичность бизнеса. И тот бензин, который производит «Роснефть» «Евро-6», это проявление ответственного экологического подхода».