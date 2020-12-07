Почему импортозамещение буксует, а санкционку к нам везут из Белоруссии

Стратегию импортозамещения, рассчитанную до 2020 года, в России приняли восемь лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стратегию импортозамещения, рассчитанную до 2020 года, в России приняли восемь лет назад. В ней были прописаны четкие цифры - на сколько за эти годы должен сократиться ввоз из-за границы разных категорий товаров. В 2014 году Россия запретила импорт мяса, «молочки», рыбы, овощей и фруктов из Евросоюза, США, Австралии и некоторых других стран. Ожидалось, что это дополнительно подстегнет импортозамещение и в России вырастет производство собственных продуктов питания.

Но как подсчитали в Национальном рейтингом агентстве, выполнить план не удалось ни по одной группе товаров. Лучше всего обстоят дела с производством мяса. Планировалось, что его импорт снизится на 67,8%, и это почти удалось: ввоз мяса за 8 лет сократился на 65%. А вот ситуация с плодово-ягодной продукцией выглядит провальной: ее импорт снизился на 11% вместо плановых 20%. Импорт овощей уменьшился на 27%, тогда как стратегия предполагала, что он сократится на 70,3%.

- Нельзя объединять всю плодоовощную продукцию в одну категорию. Как мы сможем сократить на 20% импорт бананов, лимонов, персиков? А по многим из плодов, которые растут в России, у нас за последние годы хороший прогресс, - комментирует результаты исследования Михаил Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей. - Например, за последнее время у нас улучшилась ситуация с яблоками и томатами: если раньше мы импортировали их большую часть, то сейчас 60% - отечественное производство. Большой прогресс и в производстве огурцов - сейчас мы обеспечиваем себя на 90%. Но сложности по овощам тоже есть. Например, у нас много лет не растет производство овощей борщевого набора (капуста, морковь, свекла, лук). Производство картофеля также растет медленнее, чем хотелось бы. Но тут основная проблема - в отсутствии хранилищ, их могут позволить себе только крупные агрохолдинги. Мы можем вырастить сколько угодно овощей, но многое просто сгниет.

Серьезный «недобор», судя по данным исследования, есть не только по фруктам-овощам, но и по молоку - его экспорт за восемь лет снизился на 20%, хотя планировалось уменьшить его на 30%.

- Я считаю, что снижение импорта 20% - это очень хороший показатель. Нельзя забывать, что прогноз делался восемь лет назад, когда ситуация в экономике и в отрасли была совсем другой, - говорит Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока. - В последние шесть лет производство молочной продукции росло у нас на 3-3,5 процента в год. Развивалось и производство той продукции, в которой мы всегда традиционно зависели от импорта — это и сыры, и сливочное масло, и сухое молоко. Можно ли было быстрее снижать темпы импорта? Наверное, да. Но мы живем в открытом мире и часть продукции всегда будем импортировать.

Еще одно интересное наблюдение аналитиков: немало «санкционки» попадает Россию обходными путями. Так, в 2013 году Евросоюз был основным поставщиком еды на российский рынок, а на долю Белоруссии приходилось лишь 12%. Но после введения санкций ситуация изменилась: Белоруссия сейчас - крупнейший поставщик продуктов в Россию, и именно из нее, по подсчетам аналитиков Национального рейтингового агентства, в нашу страну попадает четверть санкционной продукции. Достаточно вспомнить те же белорусские креветки, которые веселили нас еще несколько лет назад.

Но бывают схемы и посложнее. Например, в Россию запрещен ввоз рыбы из Норвегии. И рыба «поплыла» к нам через Южную Америку.

- Экспорт норвежской рыбы в Чили вырос в три раза. А доля чилийских поставок рыбы на российский рынок увеличилось вдвое, - описывает сложную миграцию хитроумной рыбы Мария Сулима, старший аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства.

Еще пример: еще семь лет назад Эквадор не входил в число главных поставщиков фруктов на российский рынок. Но после того, как Россия ввела запрет на ввоз фруктов из ЕС, европейские страны в семь раз увеличили плодовый экспорт в Эквадор. Сейчас Россия — один из главных покупателей эквадорских фруктов. Хотя слово «эквадорских» тут можно смело брать в кавычки.

- Поставки санкционной продукции через «посредников» сохранятся, - считает Мария Сулима. - Способствовать поставкам из «подсанкционных стран» будут и открытые границы с Белоруссией и Казахстаном.

А в национальном союзе производителей плодов и овощей верят, что подобные уловки поставщиков обречены на провал.

- Рано или поздно подобные обходные пути отсеются сами собой, - говорит Михаил Глушков. - Во-первых, продажа через посредника всегда приводит к подорожанию продукции. А во-вторых, это большой риск для бизнеса - если проверяющие органы обнаружат, что на самом деле это санкционная продукция, которую везут из «разрешенных» стран, ее могут уничтожить, что чревато большими убытками. И поставщики вынуждены закладывать эти риски в цену. В итоге товар будет стоить заметно дороже, чем российские аналоги.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Одних запретов недостаточно»

- За те шесть лет, что в России активно проводится политика импортозамещения, производство некоторых продуктов серьезно выросло. Например, производство овощей и фруктов с 2013 по 2019 годы увеличилось в два с половиной раза, тогда как объем импорта сократился на 16%, - говорит Мария Сулима, старший аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства. - Процесс импортозамещения движется, но не так быстро, как было предусмотрено в стратегии. На это влияет много факторов: и климатические условия, и отсутствие достаточного поголовья скота для производства мясной и молочной продукции, и недостаточно развитые технологии для производства сыров и сыромолочной продукции. Но одних запретов недостаточно — чтобы ускорить процесс импортозамещения, необходима государственная поддержка внутреннего производства, в том числе - более серьезная система льгот.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сколько сократился импорт за 8 лет: планировалось/по факту

Мясо — 67,8% / 65%

Молочная продукция — 30% / 20%

Плодово-ягодная продукция — 20% / 11%

Овощи — 70,3% / 27%

У кого мы закупаем продукты, ТОП-10 поставщиков

Белоруссия — 24,2%

Эквадор — 9,5%

Турция — 9%

Китай — 5,6%

Аргентина — 4,8%

Азербайджан — 4,1%

Чили — 4%

Египет — 3,9%

Бразилия — 3,1%

ЮАР — 2,8%

По данным Национального рейтингового агентства.

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