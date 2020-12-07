СК России возбудил дело по факту нападения украинских контрабандистов на пограничный наряд

В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован, документов, подтверждающих его личность, при нем не имелось. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье Уголовного кодекса "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности".

"3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям была пресечена попытка нарушения государственной границы России тремя вооруженными лицами. На требование командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам в целях воспрепятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован, документов, подтверждающих его личность, при нем не имелось. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как стало известно "КП", трое неизвестных были в масках и пытались проникнуть на территорию России с автоматическим оружием в руках. По предварительным данным, это были контрабандисты, которые занимаются на территории России продажей огнестрельного оружия и патронами.

В последние годы сотрудники полиции Белгородской и Воронежской областей изымают огромное количество различного оружия, которое доставляют через границу украинские граждане.

В июле один из контрабандистов даже пытался протаранить наряд пограничников на автомобиле. В августе на границе также был задержан психически больной украинец, который пытался избежать досмотра. Не исключено, что его подослали, чтобы отвлечь силы и средства пограничной заставы.