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Общество

«Лагуна Буссе» и «Итуруп Резорт»: Как будут развивать экотуризм на Сахалине

Губернатор региона пригласил инвесторов присоединиться к развитию проектов туристско-рекреационных кластеров
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Валерий Лимаренко считает, что уникальность Сахалина идеально подходит для развития туризма.

Валерий Лимаренко считает, что уникальность Сахалина идеально подходит для развития туризма.

Инвесторы, приглашенные 4 декабря на День открытых дверей Сахалинской области в Москве, готовы развивать островные кластеры «Лагуна Буссе» и «Итуруп Резорт». В столице было подписано шесть соглашений о строительстве отелей, спа-курортов и яхт-клуба.

- Туризм - это дело с душой. Мы считаем, что туризм - стратегическое развитие Сахалина. Сейчас важно создать базовые объекты для комфортного отдыха: гостиницы, рестораны. В настоящее время Сахалин входит в 30 привлекательных инвестиционных регионов России, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Туристический поток на Сахалин за последний год составил около 200 тысяч человек. Россияне и гости из Европы приезжают кататься в горнолыжный комплекс «Горный воздух», и проект может войти в топ-3 лучших в мире, когда здесь появятся современные гостиницы, кафе.

На Сахалине и Курильских островах несколько лет назад были проведены исследования и разработаны проекты развития. На берегу соленого озера Изменчивое запланирован гостиничный комплекс в экоформате, природный парк и создание морских причалов на территории «Лагуны Буссе».

- Озеро славится своими лечебными грязями. Место интересно для любителей рыбалки, гастрономического туризма, - сказал Антон Зайцев, заместитель председателя правительства Сахалинской области.

В планах обустроить и Курильские острова. Уникальными станут деревни рядом с речкой Кипящей, проект позволит развивать там «туризм впечатлений», включая создание горнолыжного комплекса и гольф-поля.

На малоизвестных Северных Курилах могут построить гостевые дома, а на острове Шумшу открыть музей Второй мировой войны под открытым небом.

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