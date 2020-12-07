ВКонтакте и Одноклассники проведут эксклюзивные трансляции главного образовательного события года EdCrunch on Demand

EdCrunch пройдет онлайн 8–10 декабря

7 декабря 2020 г. Mail.ru Group поддерживает российскую конференцию EdCrunch on Demand, посвященную новым образовательным технологиям, и помогает организовать один из восьми каналов трансляции — трек EdTech. В этом году EdCrunch on Demand пройдет онлайн с трансляциями ВКонтакте и Одноклассниках. На конференции выступят Роберт Сапольски, основатель Khan Academy Салман Хан, генеральный директор Coursera Джеф Маджионкалда и десятки других экспертов со всего мира, которые поделятся своим взглядом на образование в новой реальности. Организаторами конференции выступают НИТУ «МИСиС» и Университет 20.35 при поддержке Минобрнауки РФ и Mail.ru Group.

EdCrunch on Demand пройдет онлайн 8–10 декабря на платформе конференции, где уже зарегистрированы 8 000 участников. На официальных страницах EdCrunch в ВКонтакте и в Одноклассниках можно будет посмотреть эксклюзивные публичные трансляции сессий конференции:

- трек EdTech все три дня с 10:30 до 18:00,

- сессию EdCrunch Talks про скринейджеров и их родителей (с Туттой Ларсен и Бастой),

- сессию EdCrunch Talks про оружие массового обучения (с основателями пяти российских EdTech-компаний и Ириной Шихман),

- а также заключительное шоу конференции — EdCrunch Night, про возвращение к природе (с научным журналистом Асей Казанцевой, актером театра и кино Максимом Матвеевым, Димой Зицером и другими).

На конференции пройдет 160 сессий разного формата. Эксперты и участники обсудят применение в образовании технологий искусственного интеллекта, включая этический аспект, и будущее высшего образования. Один из восьми каналов трансляции EdCrunch on Demand – EdTech – помогает организовать Mail.ru Group. Его главной темой станет стремительный рост сегмента образовательных технологий за последний год. Участники обсудят, как создавать и продвигать инновации, какие перспективы есть у рынка образовательных технологий в России и мире, и как эффективно работать с аудиторией онлайн.

Эксперты Mail.ru Group и сервисов образовательной экосистемы компании — GeekBrains, Skillbox, SkillFactory, Алгоритмики — поделятся опытом в организации образовательных онлайн-проектов и разработке технологий, поговорят о будущем этой сферы.

Среди участников:

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев — расскажет об образовательной экосистеме компании, об инвестициях в образовательные технологии и прогнозах в этой сфере.

Вице-президент по персоналу и образовательным проектам Дмитрий Смыслов — расскажет о том, как создать сильный HR-бренд и вкладе компании в обучение и развитие ИТ-специалистов.

Руководитель по работе с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов — выступит на тему поддержки дистанционного образования и работы с ведущими российскими вузами.

Руководитель направления чемпионатов Mail.ru Group Дмитрий Санников — расскажет, из чего складывается организация ИТ-чемпионатов и зачем это бизнесу.

Основатель Skillbox Дмитрий Крутов и основатель Алгоритмики Андрей Лобанов — примут участие в дискуссии «Оружие массового обучения», где обсудят влияние крупных игроков рынка и будущее цифрового обучения.

Руководитель направления бизнес-образования в GeekBrains Ольга Демидова — расскажет, как развивать лидеров цифровой трансформации, на примере проекта Executive Digital MBA.

Полный список выступающих и программу можно найти на сайте EdCrunch.

«Мы давно видели, что у рынка онлайн-образования есть большой потенциал, поэтому начали создавать и поддерживать проекты в этой сфере задолго до того, как переход на дистанционный формат стал массовым. За больше чем 9 лет развития образовательной экосистемы Mail.ru Group мы накопили обширную экспертизу в этой области и всегда рады обмену опытом, который обеспечивают такие площадки, как EdCrunch. Конференции в которых участвуют эксперты со всего мира, дают мощный импульс к развитию для участников — и для всей сферы образования в целом», – комментирует Сергей Марданов, руководитель по работе с вузами Mail.ru Group.

С начала пандемии Mail.ru Group оказывает поддержку российским школам в переходе на дистанционное обучение. Функциональности ВКонтакте и Одноклассников, рекомендованных для учебы Минпросвещения РФ, достаточно для решения всех задач учителей, учеников и их родителей. Можно создавать закрытые сообщества, общаться в чатах и по видеосвязи, запускать прямые эфиры и многое другое. Вместе с Ростелекомом компания развивает совместное предприятие в области цифрового школьного образования в России.

Проекты образовательной экосистемы Mail.ru Group помогают учиться и получать новые навыки на всех этапах – от подготовки к школе до развития карьеры. В Алгоритмике можно проходить курсы по программированию и математике, на платформе Тетрика – заниматься с репетиторами и готовиться к экзаменам. Образовательные проекты на базе ведущих российских вузов позволяют студентам параллельно с учебой в университете получать востребованные ИТ-профессии. Развивать профессиональные компетенции и осваивать новые навыки помогают проекты GeekBrains, Skillbox и SkillFactory. Также Mail.ru Group ежегодно проводит ИТ-чемпионаты на собственной платформе All Cups, «Урок цифры», знакомящий школьников с технологиями, и профориентационную акцию «День ИТ-знаний».