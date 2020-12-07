На Новокуйбышевском НПЗ "Роснефти" испытали «умную каску»

Новокуйбышевский НПЗ (входит в Самарскую нефтеперерабатывающую группу предприятий НК «Роснефть») совместно с «Ростелеком» провели пробные испытания «умных касок». Оборудование позволяет удаленно контролировать соблюдение правил промышленной безопасности на производстве.

Итак, каждая каска оснащена электронным модулем и восемью датчиками на базе GPS-трекеров. «Умная каска» способна передать диспетчеру данные о соблюдении работником правил использования средств индивидуальной защиты, нештатной ситуации на производстве – датчики реагируют на падение с высоты более 1,5 метров, а также сильный удар по каске. Кроме этого, работник сам имеет возможность подать сигнал о помощи.

Система отслеживает перемещение сотрудников в периметре рабочей зоны. Вся информация с трекеров передается в онлайн-режиме в единый центр, который обеспечивает сбор, обработку и хранение данных.

Цифровое решение, которое лежит в основе пилотного проекта, позволит в дальнейшем расширить функционал «умных касок». В компании считают, что в перспективе это оборудование можно применять на всех предприятиях компании, после получения сертификатов соответствия требованиям о промышленной безопасности. Например, с их помощью можно будет отслеживать информацию о самочувствии сотрудников. Это позволит повысить уровень безопасности на промышленных объектах компании.