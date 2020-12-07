И опять дело в наследстве: кому достанется квартира брата Баталова, священника Ардова, которого упекли в дом престарелых

Квартира стоит не меньше 30 миллионов рублей, а когда-то по соседству с Михаилом Ардовым жил режиссер Леонид Гайдай и актриса Татьяна Пельтцер Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько месяцев младший брат заслуженного артиста РСФСР Алексея Баталова, известный писатель, священник и публицист Михаил Ардов находится в доме престарелых. Вот официальная версия, которую озвучивают звездные родственники отца Михаила, в их числе, кстати, заслуженная артистка России Анна Ардова, и руководство церковного прихода, где он служил клириком: в богадельню он попал из-за проблем со здоровьем. Якобы, у отца Михаила – деменция. Но в это сложно поверить, особенно после личного общения. По телефону, назначая интервью, которое в итоге так и не состоялось, Ардов говорил уверенно и без малейших намеков на расстройство памяти или, прости, господи, слабоумие.

Вот уже несколько месяцев младший брат заслуженного артиста России Алексея Баталова, известный писатель, священник и публицист Михаил Ардов находится в доме престарелых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я хочу рассказать про своего брата Алексея Баталова. Я тут как узник, ни с кем не общаюсь, а родственники не только не навещают, но и на телефонные звонки не отвечают, - пожаловался «КП» Михаил Ардов.

Для интервью он был готов выйти в холл частного дома престарелых. Несмотря на солидный возраст, 83 года, он ходит самостоятельно. Но покинуть комнату ему просто не разрешили.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Он тут ничего не решает. У нас контракт с родственниками. Ему запрещено с журналистами общаться, покиньте помещение, - выпроводило нас руководство дома престарелых.

Уже через час у Михаила Ардова забрали его мобильный телефон. И вот уже третьи сутки вместо гудков: «абонент временно недоступен».

За Михаила Ардова переживает огромное количество его друзей и поклонников его литературного творчества. Известно, что в дом престарелых его устроили родственники. И, возможно, причина сама банальная – наследство.

Михаил Ардов женат, но детей у священника и его супруги нет. Совпадение или нет, но сейчас оба - в казенных учреждениях. Михаил Ардов в частном доме престарелых, а его жена в больнице. Но кто же сейчас живет в трехкомнатной квартире Ардовых, расположенном в элитном жилом комплексе «Драматург», что в пяти минутах ходьбы от метро «Аэропорт»?

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четырнадцатиэтажке, квартиры в которой в советское время выдавали не абы кому, а только известным артистам, политикам, силовикам и писателям, высокие потолки, круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьержкики. Когда-то по соседству с Михаилом Ардовым жил известный советский режиссер Леонид Гайдай, не менее известная актриса Татьяна Пельтцер и дрессировщик Юрий Дуров. Сейчас о них тут напоминают только памятные таблички.

Михаила Ардова и его жену знают соседи. И они тоже встревожены их таинственным исчезновением.

- Давно их не видели. Сами гадаем, куда они могли пропасть, - разводят руками соседи.

А вот консьержка и вовсе уверяет: пожилую пару вывезли одновременно.

- Михаила Ардов и его жену в один день увезли. Кто и куда, это я не знаю. Михаил Ардов не совсем здоровый человек, возраст все-таки. Но он бодрячком для своих лет. А вот супруга его совсем была плохая. Она еле ходила, говорила, что на уколах постоянно. Сейчас она вообще в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, - рассказала «КП» консьержка.

В квартире Ардовых мы никого не застали. По словам соседей, к ним в последнее время редко заходили гости.

- У них всем заправляла племянница жены Ардова. Насколько я знаю, они ей квартиру подписали. Зовут ее Светлана. На вид приятная женщина. Но когда из новостей узнали, что Михаил Викторович в доме престарелых, мы просто ужаснулись. Ну неужели нельзя было оставить человека дома, в родных стенах, нанять сиделку, если это вообще нужно было. Про деменцию его лично я не верю. Он многим молодым мог фору дать, - возмутилась соседка семьи Ардовых.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Неужели и тут все дело в наследстве? Напомним, после смерти старшего брата Михаила Ардова, актера Алексея Баталова вскрылась афера с недвижимостью. Умирающий актер в больнице подписал дарственную на квартиру «друзьям семьи». По данным следствия тогда Баталов уже не отдавал отчет своим действиям. В итоге, чтобы защитить интересы его прямых наследников: жены и дочери-инвалида было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ВОПРОС РЕБРОМ

Почем квартира супругов Ардовых?

- Стоимость такой недвижимости складывается не только из средней цены квадратного метра в этом районе столицы. Покупая недвижимость в ЖСК «Драматург», люди платят еще и за возможность жить в доме с знаменитыми соседями. Отсюда и цена: выше, чем даже в новостройках в том же районе. Хотите, чтобы вашей соседкой была заслуженная артиста России Нина Гребешкова, жена того самого Леонида Гайдая, пожалуйста! Она одна из старожил этого комплекса. Тут живет и советский киноактер Николай Сморчков, - прокомментировала риелтор Марина Дорохова. – Цены на однокомнатные квартиры от 15 миллионов рублей, трёхкомнатная обойдется в сумму не менее 30 миллионов рублей. Для столицы это не рекордные цены, но уровень выше среднего.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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Подписала квартиру сумасшедшей домработнице

Одна из самых скандальных историй с наследством в ЖСК «Драматург» связана с актрисой Татьяной Пельтцер. Когда-то она тоже была соседкой Ардовых и у нее тоже не было детей. После смерти, пожалуй, самой известной бабушки отечественного кинематографа в 1992 году стало известно, что она подписала свою квартиру домработнице, Анне Кукиной. На тот момент квартира стоила больше 10 миллионов рублей. Домработница актрисы потрепала нервы соседям, оказалось, что она страдает расстройством психики. Женщине постоянно что-то мерещилось, она часто и без надобности устраивала ссоры, вызвала скорую и полицию. Анна Кукина умерла в 2010-м году.

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Ардов родился в октябре 1937 года в Москве. Он сын писателя Виктора Ардова (настоящая фамилия Зигберман) и актрисы Нины Ольшевской, родной брат режиссера Бориса Ардова (умер в 2004 году) и единоутробный брат актера Алексея Баталова (умер в 2017 году). Братья воспитывались в одном доме. Но в отличие от Бориса и Алексея, Михаил Викторович Ардов не пошел в творческую профессию. Он стал священнослужителем сразу после окончания журфака МГУ. Но даже будучи священником, Михаил Ардов много писал. Он автор более десяти книг о православии, которые пользуются популярностью и переиздаются ежегодно.

Кроме того, Михаил Ардов много лет был колумнистом одной из московских газет. Он активно реагировал на события в стране. К примеру, в 90-х высказывался против строительства в Москве Храма Христа Спасителя. Уже после окончания работ он дал себе обет никогда не входить в этот храм. Позже он неоднократно публично шутил называя его «храм Лужка-строителя» (камень в огород мэра Москвы Юрия Лужкова прим. ред.), а также опубликовал свою шутку, что «первый храм на этом месте строил архитектор Тон, а второй храм построил архитектор Моветон».

Детей у Михаила Ардова нет. Зато есть целая звездная плеяда родственников. Его племянница заслуженная артистка России Анна Ардова. Двое ее детей: актер Антон Шаврин и актриса Софья Ардова, приходятся Михаилу Ардову внучатыми племянниками. До последних дней Михаил Ардов общался с женой брата Бориса, народной артисткой России Людмилой Дмитриевой.

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