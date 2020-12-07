Ведущие юристы России «сверили часы» по первым итогам обновления Конституции

Форум прошел в гибридном – онлайн и офлайн – формате

V Общероссийский форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти» состоялся 4 декабря в Республике Башкортостан. Для обсуждения первых итогов конституционных реформ и планов дальнейшей работы в Уфе собрались законодатели, научные эксперты, юристы и государственные служащие.

Как отметил спикер форума, сопредседатель группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников, Башкортостан стал одним из флагманов новых конституционных процессов. Экспертная работа велась в секциях, а ключевым событием деловой повестки стало пленарное заседание «Конституция-2020: эволюция публичной власти».

Форум прошел в гибридном – онлайн и офлайн – формате и транслировался на сайте ufa-forum.com. Записи трансляций доступны в специальном разделе.

Обновленная Конституция и новые законы

Первые итоги конституционных реформ на пленарном заседании V Общероссийского юридического форума в Уфе сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников: изменения, касающиеся обновлённой Конституции, внесены уже в более чем 120 законов. Это федеральные конституционные законы и федеральные законы. Работа продолжается.

Как разъяснял парламентарий, нормы обновленной Конституции начинают действовать сразу после обнародования. При этом ряд положений требуют развития в действующем законодательстве. Это как федеральные и федеральные конституционные законы во исполнение Конституции, так и региональные законодательные акты — от конституций и уставов до отдельных актов субъектов Российской Федерации.

Первую QR-Конституцию предложили тиражировать в регионах

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев предложил тиражировать презентованную в Уфе первую QR-Конституцию.

Интерактивный проект позволит распространить информацию о новых поправках в Основной закон страны и предоставит возможность каждому, у кого есть смартфон, получить доступ к ее актуальной редакции. «QR-Конституция станет постоянным элементом нематериального цифрового наследия Башкортостана и поможет охватить широкие слои населения, объясняя многие нормы права в доступной форме», — рассказал о проекте премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Радий Хабиров на юридическом форуме в Уфе анонсировал создание Евразийского научного центра

Глава Башкортостана Радий Хабиров на V Общероссийском юридическом форуме «Конституция-2020: эволюция публичной власти» анонсировал создание в Уфе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

«23 региона подали заявки на создание таких центров. В жесткой конкурентной борьбе мы попали в пятерку регионов-счастливчиков. В нашей республике появится Евразийский научный центр мирового уровня, но это пока только зонтик. Реальное содержание будет зависеть от нас, — сказал Радий Хабиров. — Здесь собрались история и цвет юридической науки, и я рад поделиться с вами такой замечательной новостью».

Ведущие юристы России «сверили часы» по первым итогам обновления Конституции

На форуме в Уфе призвали всех активнее участвовать в общественном контроле

Спикер V Общероссийского юридического форума, вице-президент палаты адвокатов России Владислав Гриб призвал всех активнее участвовать в общественном контроле.

«Я бы очень хотел донести через СМИ, что Закон об основах общественного контроля очень важен». Как отмечает юрист, каждый, не отрываясь от своей основной работы, через пять форм – общественная проверка, мониторинг, экспертиза, слушание и обсуждение – может активно влиять, в соответствии с федеральным законом, на принимаемые решения и осуществлять контроль за органами власти. «Развитие общественного контроля сегодня очень важно», — подчеркнул Владислав Гриб, также являющийся главным редактором издательской группы «Юрист».

На форуме в Уфе назван победитель Legal Battle - 2020

В рамках V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» в Уфе состоялась онлайн-игра Legal Battle. В ней приняли участие девять команд, четыре из которых — онлайн. В числе участников — команды юристов Тамбова, Ульяновска, Казани, Курска, а также представители Адвокатской палаты Башкортостана, Прокуратуры РБ, Правительства Башкортостана, Госсобрания - Курултая республики и команда «Алга», в которую вошли спикеры форума.

В этот раз участники получили возможность посмотреть на современную жизнь в конституционном пространстве, осмыслить уроки истории и заглянуть в будущее. По традиции Legal Battle оценивало экспертное жюри. По итогам всех пяти раундов победителем интеллектуальной онлайн-игры Legal Battle - 2020 стала команда «Алга».

Число участников Всероссийского правового диктанта - 2020 будет огромным — Владимир Груздев

Число участников IV Всероссийского правового диктанта, стартовавшего 3 декабря, накануне юридического форума, растет с каждым днем.

«Я думаю, что в этом году у нас будут огромные цифры, поскольку менее чем за сутки участниками правового диктанта стали уже более 57 тысяч человек. А длится правовой диктант неделю. Но мы делаем это не для цифр. Нам очень важна та просветительская деятельность, которую несет в себе каждый юрист в нашей стране, каждый член нашей ассоциации. Важно иметь не только сильное государство, но и таких граждан, которые хорошо знают свои права и обязанности», — считает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В Уфе объявили обладателей премии «Юрист года - 2020»

В рамках V Всероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» состоялась церемония награждения премии «Юрист года - 2020». Ее присуждение приурочено к профессиональному празднику — Дню юриста, который отмечается 3 декабря.

В числе обладателей премии — профессор кафедры криминалистики Института права БашГУ Фарит Аминев, бизнес-омбудсмен в Башкортостане Флюр Асадуллин, замдиректора по телевидению ГТРК «Башкортостан» Шамиль Ишемьяров, советник отдела конституционного и муниципального законодательства Секретариата Госсобрания республики Алия Зарипова, заслуженный юрист РБ, проректор БашГУ Азат Галимханов, главный редактор информационного агентства «Башинформ», автор передачи «Честно говоря» Руслан Шарафутдинов и другие.

Обладательницей премии имени Петра Россинского стала глава Центризбиркома Башкортостана, доктор юридических наук, профессор Илона Макаренко.

Президент Ассоциации юридических вузов, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин стал обладателем премии имени Анатолия Венедиктова.

Об участниках V Общероссийского юридического форума

В деловой программе форума участвовали Глава Башкортостана Радий Хабиров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент Ассоциации юридических вузов, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизованных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин, декан Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ, один из авторов Конституции РФ 1993 года Сергей Шахрай, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП/CEPEJ) Совета Европы, член правления Союза ассоциаций судей Азербайджана Рамин Гурбанов, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, глава Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илона Макаренко и др.