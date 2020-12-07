Трамп намерен устроить грандиозный финал своего пребывания в Белом доме

Действующий президент США намерен нарушить традиции Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп планирует закончить свое пребывание на главном посту страны вразрез с традициями – по заявлениям информированных источников, американский лидер не намерен присутствовать на инаугурации Байдена.

Согласно имеющейся информации, в последний день своего пребывания в Белом доме Трамп собирается сразу же улететь на вертолете корпуса морской пехоты США, а затем сразу же отправится во Флориду, где проведет митинг, посвященный фальсификации президентских выборов.

Эксперты предполагают, что таким образом республиканец хочет отвлечь внимание сограждан от инаугурации своего оппонента.

Флорида выбрана Трампом далеко не случайно – штат признал его победителем, и именно там он, скорее всего, объявит о своих дальнейших политических планах.

Отсутствие во время процедуры инаугурации позволит Трампу избежать обязательного обмена дежурными любезностями с Байденом и подчеркнет его несогласие с официальным результатом президентской гонки.