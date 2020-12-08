«Человек, посвятивший песни борьбе с насилием, сам стал его жертвой»: что писала «Комсомольская правда» в 1980 году об убийстве Джона Леннона

8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был застрелен знаменитый музыкант Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убийство Джона Леннона стало шоком для всей планеты. В том числе для граждан Советского Союза, несмотря ни на какие «железные занавесы». К 1980 году в СССР группу «Битлз» знали и ценили практически все. И на официальном уровне к «битлам» уже никто не относился как к идеологическим врагам (время, когда над «жучками-ударниками» безжалостно издевались в советской прессе, миновало). Да и группа-то распалась в 1970 году - десять лет спустя продвинутым меломанам их песни казались почти что ретро-мелодиями.

Статья из «КП» в 1980 году об убийстве Джона Леннона.

И то, что одного из авторов главных битловских хитов застрелили, ни у кого не укладывалось в голове. Никто (в том числе журналисты) тогда, в декабре 1980 года не могли понять: за что? Как получилось, что автор мирных песен стал жертвой убийцы? И репортерам, и судебным психиатрам долго пришлось копаться в темной душе Марка Дэвида Чепмена, чтобы найти ответ. Читайте об этом подробнее в нашей статье.