IVI представит оригинальный сериал «Мёртвые души»

Фото предоставлено пресс службой IVI

Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Давид Кочаров и Александр Плотников. В сериале задействованы звёзды первой величины: Евгений Цыганов (Чичиков), Александр Робак (Собакевич), Анна Михалкова (Агафья Тихоновна), Тимофей Трибунцев (Ноздрев), Дмитрий Дюжев (Манилов), Алексей Серебряков (Плюшкин), Виктория Толстоганова (жена Собакевича), Семен Слепаков (адвокат Чичикова), Ксения Раппопорт (Анна) и многие другие.

Фото предоставлено пресс-службой IVI

Сюжет развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не "скупает" мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги «из воздуха», продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, – афера современности.

Зрители онлайн-кинотеатра IVI эксклюзивно смогут посмотреть первые два эпизода четырёхсерийного сериала 9 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой IVI

“Мы рады делать такой масштабный сериал совместно с продюсерами самых успешных проектов ТНТ и ТВ3. Уверен, миллионы зрителей IVI по достоинству оценят не только оригинальную интерпретацию бессмертной классики, но и мастерскую актёрскую игру звёздного состава проекта”, – рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI.

“Я рад, что мы сделали этот очень важный для нас проект вместе с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром IVI. Мы надеемся, что десятки миллионов зрителей посмотрят наш сериал и, как и двести лет назад, гоголевский текст будет вызывать смех сквозь невидимые миру слезы”, - Евгений Никишов, продюсер проекта.

Фото предоставлено пресс-службой IVI

“«Мёртвые души» – одно из моих любимых произведений. Его можно сделать ещё более актуальным. Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш: в 19 веке Чичиков скупал мёртвых, чтобы выдать их за живых, а у нас он скупает живых, чтобы выдать их за мёртвых”, – рассказывает режиссер проекта Григорий Константинопольский.

“Гоголю удалось вывести предельно точные типажи российских людей, которые пережили все эпохи и остались в нашем времени. Это говорит о гении Гоголя. Мы уверены, что сериал привлечёт самого широкого зрителя: от школьников, которые изучают «Мёртвые души», до взрослых людей современной России, которые сталкиваются с проблемами и героями, описанными в «Мёртвые души» сегодня. Получилось смешно, необычно. Хочется, чтобы максимальное количество зрителей посмотрело и посмеялось вместе с нами”, – рассказывает Валерий Федорович, продюсер проекта.

Фото предоставлено пресс-службой IVI

Это первый проект, созданный совместно с ТНТ и студией "Лукфильм" (сериал "Обычная женщина").

В сезоне 2020-2021 зрители IVI увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы «Нежность», «ЧУМА! Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), проект «Разговорник». В разгаре съемки сатирического проекта «Бесит». А в конце года зрителей IVI ждет караоке-проект «Чумовой Новый год».