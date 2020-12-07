Посол ФРГ: Берлин ожидает потепления отношений с США при новой администрации

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Фото: : Сергей Карпухин/ТАСС

Президента США Дональда Трампа многие упрекали в том, что к концу своего президентского срока у Вашингтона испортились отношения со всеми стратегическими партнерами. В первую очередь, с Европейским Союзом.

В своей предвыборной программе Джо Байден, одержавший победу на президентских выборах в США, обещал, в отличие от Трампа, вернуть Америке былое величие на международной арене. А также сконцентрироваться на восстановлении утраченных доверительных отношений с союзниками.

Берлин, в свою очередь, ожидает потепления в отношениях с Вашингтоном.

- Отношения с США прошли трудный период на уровне политического руководства, - заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отвечая на вопрос «КП» в ходе пресс-конференции для российских журналистов, прошедшей 7 декабря в германском посольстве в Москве. - Полагаю, администрация Байдена будет реагировать иначе, чем команда Трампа. Джо Байден знает Европу. Он знает, что 27 независимых государств сами определяют свою политику.

- Я хочу сказать, что мы не сможем вернуться к той модели отношений, которая была до Трампа. Мир изменился. Возникла необходимость заниматься новыми проблемами. Сейчас пойдет речь о климате, международном здравоохранении, цифровизации, а также вопросах безопасности. Нам нужно вместе определить путь для успешного решения этих вопросов, - заметил дипломат.

По его словам, особую сложность представляет обсуждение вопросов двусторонней торговли.