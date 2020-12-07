Мадуро победил оппозицию

Впрочем, ни оппозиция, ни западные государства не собираются признавать результаты голосования Фото: REUTERS

Национальный избирательный совет Боливарианской республики обнародовал предварительные результаты парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье. По итогам обработки 82,35 процента голосов, правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) вместе с союзниками набирает 67,6 процента голосов, что позволяет им сформировать конституционное большинство в законодательном органе. На втором месте находится оппозиционный "Демократический альянс", который набрал 17,85 процентов, на третьем - "Единая Венесуэла", которая не добилась и 5 процентов. В конце списка победителей находится леворадикальный альянс под руководством компартии.

При этом, несмотря на усилия властей, явка на голосовании была не слишком высокой и составила 31 процент - из 20,7 миллиона электората к урнам пришли лишь 5,2 миллиона.

В парламент в качестве депутатов прошли наиболее значимые фигуры для чавистов, включая супругу президента Николаса Мадуро Силию Флорес и его сына Николаса Эрнесто Мадуро.

Впрочем, ни оппозиция, ни западные государства не собираются признавать результаты голосования. Противники чавистов внутри страны уже заявили о том, что явка не превысила 20 процентов, а те, кто все-таки пришли на участки, находились под давлением. Сами "борцы с режимом" с сегодняшнего дня организуют "всенародный опрос", который позиционируется как альтернатива выборам и будет проходить большей частью в сети Интернет.

Благодаря победе власти смогли вернуть себе контроль над парламентом, который был потерян в 2015 году, когда на предыдущем голосовании оппозиционеры добились большинства мест в законодательном органе. Вместе с доминированием на региональном уровне, где у чавистов 19 губернаторских кресел из 23, ЕСПВ получила возможность практически полностью контролировать всю политическую жизнь Венесуэлы.