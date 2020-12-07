Почему лишний вес приводит к тяжелому течению коронавируса

Жировая ткань в организме – это полноценный участник эндокринной системы, она окутывает органы брюшной полости, сердце, крупные сосуды Фото: Shutterstock

Нет ничего приятнее, чем открыть вечером холодильник и на сон грядущий обнулить хранящийся там ассортимент вкусной и полезной пищи. До пляжного сезона еще далеко, а талию размера King Size зимой никто не заметит. Но вот досада - многочисленные научные исследования показывают: висцеральное ожирение (когда лишний жир откладывается вокруг внутренних органов, - прим. ред.) связано с наиболее тяжелыми исходами COVID-19.

А значит, лишний вес увеличивает риск госпитализации, помогает напрямую отправиться в отделение реанимации и интенсивной терапии, с подключением к ИВЛ и прочим прелестям. А в конечном итоге повышает вероятность самого печального исхода среди пациентов с COVID-19. Почему пивной живот стал союзником ковида и как снизить риск осложнений COVID-19? Об этом «Комсомолке» рассказал ученый – геронтолог, специалист по старению организма и профессор РАН Алексей Москалев.

Ворота для коронавируса

Жировая ткань в организме – это полноценный участник эндокринной системы, она окутывает органы брюшной полости, сердце, крупные сосуды и помогает отлаживать их работу. Однако если жировой ткани слишком много, то она начинает нам вредить, становится источником воспаления и токсичных процессов, в результате чего стенки сосудов повреждаются изнутри, становятся восприимчивыми к образованию тромбов. Кроме того, висцеральный жир - место скопления макрофагов - иммунных клеток, участвующих в воспалении.

- Если к этому прибавить еще и то, что на поверхности жировых клеток много рецепторов ACE2, через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки и затем размножается в них, то не удивительно, что висцеральное ожирение повышает риски тяжелого течения ковида, - говорит Алексей Москалев.

Идеальные параметры

Один из способов понять, есть ли у вас вредоносное висцеральное ожирение – замерить окружность талии.

У мужчин талия не должна быть больше 94 см,

у женщин - 80 см.

Чтобы точно понять, сколько лишнего жира накопилось, можно сделать специальное исследование, медики называют его “биоимпедансным”. При помощи специального прибора все ваше тело «прослушают» легкими электрическими импульсами. Это исследование покажет, какое у вас соотношение жира внутри клеток и вне клеток. Площадь висцерального жира в норме должна быть менее 100 см2.

- Очевидно, что висцеральное ожирение связано с малоподвижным образом жизни, - продолжает Алексей Москалев. – Кроме того, оно возникает у людей, часто употребляющих продукты с низкой пищевой ценностью - высококалорийные, богатые быстрыми углеводами (быстро повышают уровень глюкозы в крови, - прим. ред.) и насыщенными жирами, но обедненные витаминами и минеральными веществами, пищевыми волокнами.

Главные причины ожирения

1. Хронические стрессы нередко меняют пищевое поведение, вынуждая переедать.

2. Гормональные изменения. У мужчин ожирение может быть связано с низким уровнем мужского полового гормона тестостерона. У женщин (реже у мужчин) - с недостатком гормона щитовидной железы Т3.

3. Отравление. Исследования также связывают рост жировых отложений с частым попаданием в организм чужеродных химических веществ (тяжелых металлов, органических загрязнителей), что запускает механизмы их захвата в жировых клетках и, следовательно, рост этой ткани.

Правила здорового питания

Итак, чтобы обезопасить себя в эпоху пандемии, необходимо объявить войну лишнему весу. Теперь у нас появился еще один стимул для похудения.

Обязательно ли голодать или сильно ограничивать себя в еде? Вовсе нет.

1. Есть много, но без перекусов.

Важно есть пищу большими порциями. Это может быть 2 или 3 приема пищи, но между ними должны промежутки без перекусов хотя бы 4 часа. Желательно прекратить есть не менее чем за 3 часа до сна. В идеале между вечерним и утренним приемом пищи должно пройти 12 – 16 часов.

2. Овощи и белок.

Регулярно включать в рацион разновидности овощей, бобовые и цельное зерно, с периодическим добавлением орехов, семян, рыбы или домашней птицы.

3. Ужин отдай врагу.

Самыми плотными должны быть завтрак и обед, в то время как ужин может состоять из овощного салата или легкого супа.

4. Разгрузочные дни.

Один или два раза в неделю можно давать себе разгрузку. Есть только некрахмалистые сырые или вареные овощи (разные виды капусты, кабачки, баклажаны), заправленные оливковым маслом первого отжима.

5. Долой обработанные продукты и полуфабрикаты.

Лучше исключить рафинированную и переработанную пищу, то есть полуфабрикаты или обработанные продукты.

6. Запрет на сладкое.

Со сладостями, газированными напитками, белым хлебом и рисом, а также консервами придется распрощаться. Альтернативу можно найти в продуктах, богатых растительными волокнами (ягоды, фрукты, сочные овощи).

7. Вставать из-за стола с легким чувством голода.

Золотое правило здорового питания – переставать есть, как только ушло ощущение голода, то есть до того, как вы наелись. Есть пищу медленно, так быстрее происходит насыщение, улучшается вкус и вы получаете больше удовольствия от еды.

! Важно. Добровольцы, которые потребляли большую часть калорий в начале дня (980 за завтраком, 640 за обедом и 190 за ужином), потеряли в весе и имели улучшение показателей глюкозы в крови, переносимости глюкозы и уровень плазменного тестостерона выше, чем группа, которая съедала столько же калорий, но больше всего вечером (190 за завтраком, 640 за обедом и 980 за ужином). А это значит, что им меньше грозят ожирение и диабет.

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- Сбросить лишний вес и поднять себе настроение помогут ежедневные аэробные нагрузки умеренной интенсивности, хотя бы 15 мин в день. Это может быть все, что угодно, то, что радует именно вас: плавание, медленный бег, быстрая ходьба, подъем по лестнице, катание на велосипеде, аквааэробика, теннис, волейбол, танцы, уборка по дому, садоводство.

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Качество сна (общая продолжительность, прерывистость, длительность фазы глубокого сна) связано с иммунитетом и хроническим воспалением. В частности, гормон регулятор сна мелатонин обладает противовоспалительным и регуляторным действием на иммунитет. Клинические исследования мелатонина при ковиде еще только планируются, однако уже сейчас можно предполагать, что необходимо высыпаться, чтобы снизить риски тяжелого заболевания ковид.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как от ковида спасаются ученые?

- Если говорить о личной стратегии, то как только стало понятно, как образ жизни влияет на риски заболевания ковидом, я перешел с трехразового на двухразовый прием пищи (завтрак в 10, обед в 17) без перекусов, ввел в рацион достаточное количество овощей, стал не менее часа в день заниматься на эллиптическом тренажере (20-минутными сериями). Как только появилась возможность, вернулся к регулярному плаванию в бассейне и ходьбе на свежем воздухе. В результате я не только не набрал массу тела, а существенно снизил ее, в том числе уровень висцерального жира до 46 см2, - говорит Алексей Москалев.