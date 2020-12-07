Эксперты считают, что России необходимо более жестко отстаивать свои интересы на нефтяном рынке

С 1 января страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении уровня добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота участников сделки с нового года составит 7,2 млн баррелей в сутки. Хотя первоначальными условиями сделки предполагалось увеличение добычи странами ОПЕК+ с 1 января на 1,9 млн баррелей в сутки. Не исключено, что в январе параметры соглашения могут быть пересмотрены (министерская встреча стран соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти должна состояться 4 января).

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СНОВА ШАНТАЖ

Эксперты отметили, что ситуация в переговорах была шаткая. Представители Саудовской Аравии наоборот требовали от участников сделки сократить добычу нефти еще на 2 млн баррелей. И этот объем сокращений распространить на весь первый квартал.

«Саудовская Аравия пыталась сыграть в этот шантаж в очередной раз. Мы же помним, с чего начинался кризис нефтяной – именно Саудовская Аравия тогда выдвинула в последний день переговоров ультиматум, и Россия отказалась, и тогда пошел демпинг и обвал. Повторит ли? – рассуждал, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. - Для анализа ситуации нужно понимать две вещи – что Саудовская Аравия не играет самостоятельно на энергетическом рынке со времен Пакта Куинси, заключенного с США. Суть соглашения в том, что всеми энергоресурсами Саудовской Аравии распоряжаются США, а США взамен им дают военную поддержку и политическую поддержку режима. Вот с того момента фактически Саудовская Аравия является агентом США на энергорынке.

Эксперт считает, что сейчас на энергетическом рынке идет передел. Часть стран готовы на убытки, лишь бы выдавить с рынка других игроков. И если часть ключевых мировых производителей вынуждены сдерживать добычу нефти, то другие наоборот активно увеличивают.

«США не только нарастили добычу – они сейчас лидируют в мировой добыче нефти, но и резко нарастили экспорт. По сравнению с 2018 годом в Азию их экспорт вырос на 43 с лишним процента, а в Европу на 85 процентов, - сообщил аналитик. - А это значит, что с этих рынков вытесняются другие поставщики. А кто у нас поставщики в Европе и в Азии? Конечно, Россия.

«А МЫ КОМУ БУДЕМ ЭКСПОРТИРОВАТЬ?»

Эксперт отметил, что экономики Китай и Индии снова растут. Больше того, выступают драйвером восстановления мировой экономики. По спросу и по переработке Китай уже опередил США. То есть идет провал американского внутреннего рынка за счет пандемии. А там же есть свои особенности этого рынка.

«Все НПЗ американские подстроены под тяжелую нефть. Импорт из Канады, раньше из Венесуэлы, чуть-чуть из Саудовской Аравии, российские мазуты – туда идут. А сланцевая нефть, она легкая, она не годится для НПЗ США. 58 процентов импорта США – это тяжелая нефть, для того, чтобы ее смешивать с легкой и перерабатывать. И вот когда у тебя внутренний рынок проваливается, у тебя образуются излишки легкой нефти. Ты начинаешь тяжелую меньше закупать, а легкую ты начинаешь продавать. Собственно, вот этот процесс, если так совсем упрощать, мы сейчас и наблюдаем. Конечно, Китай в этом смысле – рынок номер один теперь по спросу, а спрос – это один из главных, наверное, драйверов роста мировой экономики, и в том числе нефтяного рынка,»- отметил Леонид Крутаков.

Экономист Михаил Хазин отметил еще один важный нюанс. Соглашением ОПЕК+ ограничивается добыча нефти, но в документе ничего не сказано об экспорте. Хотя у Саудовской Аравии за прошедшие годы накопились очень большие запасы. Поэтому экспорт может быть больше, чем добыча, и они продолжают вытеснять с рынка Россию.

«Кроме того, не забудем, что Соединенные Штаты Америки, кроме того, чтобы вытеснять нас, используют еще и политические методы. Не только работают через ОПЕК+, используя Саудовскую Аравию как инструмент, - отметил экономист. - Требование Трампа к Китаю состояло в том, чтобы убрать профицит внешнеторгового баланса. То есть Соединенные Штаты Америки сказали следующее: ребята, вы все равно покупаете нефть, так покупайте нашу нефть, и мы тогда не будем ограничивать ваш экспорт в нашу страну. То есть это политическое давление. Почему мы этим не занимаемся, я не понимаю. То есть мне кажется, что в этом смысле мы очень сильно идем на поводу у наших абсолютно реальных конкурентов.

Также эксперт напомнил, что изначально у нас должно было быть ограничение 5,8 млн баррелей в сутки с 1 января, по, соответственно, сокращениям, а Россия согласилась на 7,2. То есть в этом смысле мы опять-таки пошли на поводу.

«И мы не занимаемся политической поддержкой нашего экспорта. Саудовская Аравия, например, покупает, по крайней мере, доли в НПЗ в разных странах мира, и эти НПЗ, естественно, будут после этого покупать саудовскую нефть. А мы кому будем экспортировать? В общем, я могу сказать, что политически мы очень слабо выступаем на мировом рынке углеводородов,» - добавил Михаил Хазин.

США НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ И КИТАЙ

Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов также считает, что США и Саудовская Аравия действуют в связке. С одной стороны, США сделали вид, что они находятся как бы над схваткой. Вот Дональд Трамп, который у нас является гением твиттерной дипломатии, он постоянно писал, что нужны справедливые цены на нефть, но справедливые – читай низкие. Сделка ОПЕК+ поначалу была сорвана, США могли бы радоваться. Но в то же время Дональд Трамп стал звонить представителям руководства Саудовской Аравии, и настоятельно требовать, чтобы сделка уже все-таки была заключена, получается, на американских условиях.

«С одной стороны США, воспользовавшись ситуацией, получили приемлемые цены на нефть, а с другой стороны они получили свободные ниши на рынке. Вот они начали наращивать поставки как в Китай, так и в Европу, - говорит Валерий Андрианов. - С другой стороны, Саудовская Аравия – она тоже не оказалась внакладе. Они же сократили фактически добычу на бумаге. Как вы помните, на 2,5 млн баррелей в сутки была сокращена добыча, если Россия действительно завинчивала вентили на месторождениях, то Саудовская Аравия фактически это сделала на бумаге, поскольку она изначально завысила свой начальный уровень добычи, на который шло сокращение. Вот, и теперь надо заметить, что Саудовская Аравия тоже не отстает от США в экспансии в страны Азии».

Недавно саудиты подписала соглашение с китайским НПЗ, где участвуют в реконструкции, и получает право на прямые поставки на азиатские НПЗ. Тем самым они составляет себе базу, которая позволит в дальнейшем соперничать с Россией. Эксперт считает, что нашей стране тоже надо принимать решительные меры, чтобы в следующем году все-таки более активно защищать свои рынки.

«Я бы хотел еще только один аспект отметить – это миф о нефтяной игле. Вы знаете, какое место нефть и нефтепродукты занимают в экспорте США за прошлый год? – в конце программы поинтересовался Леонид Крутаков. - Первое место. На втором месте ядерная отрасль, а на третьем месте так называемая цифровая экономика. Когда в 2000-х годах были бунты по Европе, когда цены на нефть скакнули, то Европа оказалась более зависима от нефти, чем Россия и Ближний Восток. И вот тогда называлась стоимость первичного продукта в каждом барреле переработанной нефти – 16 процентов там только стоимости нефти, все остальное – налоги тех стран, которые продают и производят бензин. То есть на нефтяной игле сидит вся социалка запада, там все заложено в этих ценах».