София Ротару закатила скандал на "Песне года"

73-летняя певица не сдержалась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве отгремели съемки программы "Песня года". Певица София Ротару больше года не появлялась в России. Однако ради своих поклонников прилетела с Украины в российскую столицу.

У Софии Ротару давняя дружба с Игорем Крутым. На "Песне года" она выступала совершенно бесплатно. Появившись на съемках песенного фестиваля, звезда произвела фурор своим видом. Она не просто прекрасно выглядит. На лице 73-летней Ротару нет ни одной морщинки. Поклонники шептались: "Время над Софией Михайловной не властно". Сама певица не раз признавалась: секрет ее молодости - в хороших генах.

За кулисами артистка появилась в прекрасном настроении. Она с удовольствием общалась с коллегами и позировала фотографам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сцене певицу искупали в овациях. Зрители осыпали ее цветами. Унести все букеты самостоятельно София Михаловна не смогла. Ей пришлось вызывать помощников. Однако один из них чем-то разгневал знаменитость. И она прилюдно закатила скандал, обругав мужчину. "Уйди отсюда, я сказала!", - цитирует звезду Собеседник.Ru.

София Михайловна стала спускаться со сцены. Но, увидев, что ее снимают, сменила гнев на милость и стала улыбаться. Когда светские хроникеры попросили кумира сфотографироваться с букетами, помощник предложил подержать цветы. Этим он еще больше вывел Софию из себя. "Уйди!", - вновь выпалила хуторянка.

Чем разгневал Ротару помощник, остается только догадываться. В гримерку звезда отправилась рассерженной.