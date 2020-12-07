Сергея Шойгу переизбрали на пост Президента РГО

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года. Фото: Пресс-служба РГО

С первых числах декабря прошел XVI Съезд Русского географического общества — впервые в удаленном формате. Главной целью было подведение итогов и выборы органов управления Общества.

Учёный совет Общества выдвинул на должность Президента РГО кандидатуру Сергея Шойгу. Для переизбрания он должен был набрать не менее 2/3 голосов. Но все из 211 присутствующих делегатов единогласно переизбрали Сергея Кужугетовича.

- Всё, сделанное Обществом за последнее десятилетие, – это прежде всего ваша заслуга. - обратился Президент РГО ко всем любителям географии. – Тысячи экспедиций, масштабные проекты, в которых принимают участие миллионы человек – результат работы энтузиастов, людей увлеченных своим делом, географической наукой, творчеством, идеей изучения своей страны. А мы в Русском географическом обществе лишь стараемся дать таким людям возможность осуществить свои планы и мечты. Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего. Сможем в очередной раз продемонстрировать, что Географическое общество, люди, которых оно вокруг себя объединяет, обладают огромными талантами, творческим, организационным, научным потенциалом, который мы сможем использовать во благо России.

С момента формирования в 2009 году Попечительского Совета РГО под председательством Владимира Путина и избрания Президентом РГО Сергея Шойгу, работа Общества вышла на абсолютно новый уровень. Возобновилась активная экспедиционная деятельность (более 2700 экспедиций за последние 11 лет) , количество членов РГО увеличилось почти в пять раз, стартовала обширная грантовая программа. А главное - увидели свет такие суперпроекты, прославившиеся на весь мир, как Географический диктант, фотоконкурс «Самая красивая страна», Фестиваль и Премия РГО, конкурс «Лучший гид России». Ежегодно проходят сотни выставок, лекций, мастер-классов. Оцифровываются и выкладываются в открытый доступ уникальные фонды Научного архива, Научной библиотеки РГО.

Сергея Шойгу переизбрали на пост Президента РГО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе съезда также были избраны Управляющий совет, Ученый совет и Ревизионная комиссия РГО.

КСТАТИ

В состав Управляющего совета Общества вошли 12 человек. В том числе, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев, Почётный Президент РГО, научный руководитель Института географии РАН академик РАН Владимир Котляков, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков и другие.

В состав Ученого совета вошли 49 человек, среди которых Первый Вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов, Первый Вице-президент РГО, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, руководители ведущих институтов Российской академии наук и вузов страны.