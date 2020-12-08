Анекдоты: Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на черный день, что таки ждал его с большим нетерпением

Самое сложное при просмотре телепередачи «Что? Где? Когда?» - перестать думать: «Какой я молодец, что это смотрю, интеллектуал!»
* * *
В Одессе:
- Мойшик, а как понять, шо такое «плохая наследственность»?
- Я думаю, Сема, это когда тебя вычеркнули из завещания.
* * *
Меня напрягает, что в больницах на этажах висят плакаты про то, как нужно лечить болезни. Как будто врач будет меня осматривать и скажет: «Ща, я что-то такое на третьем этаже видел!»
* * *
- Люся, у тебя лишний вес!
- Это не лишний. Это запасной!
* * *
В детстве я ждал, когда прогреется кинескоп, сейчас жду, когда у телевизора загрузится операционка.
В чем прогресс?
* * *
Интересно, как с каждым месяцем зарплата становится все меньше и меньше, хоть цифра одна и та же?!
* * *
То самое чувство, когда завидуешь Золушке не потому, что та вышла замуж за прекрасного принца, а потому, что она могла тусить на балу не до 23.00, а до полуночи…
* * *
В жизни на самоизоляции меня больше всего волнуют две вещи: как уснуть и как проснуться.
* * *
Семейная жизнь - это когда ты стараешься напоить девушку не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно поиграть на компьютере.
* * *
При проверке документов на птичьем рынке паспорта оказались только у щенков английского кокер-спаниеля.
* * *
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.
* * *
- Ты меня слушаешь? Вот что я сейчас сказала?!
- Ты сказала: «Ты меня слушаешь? Вот что я сейчас сказала?!»
* * *
Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками: если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.