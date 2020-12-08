Анекдоты: Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на черный день, что таки ждал его с большим нетерпением

Самое сложное при просмотре телепередачи «Что? Где? Когда?» - перестать думать: «Какой я молодец, что это смотрю, интеллектуал!»

* * *

В Одессе:

- Мойшик, а как понять, шо такое «плохая наследственность»?

- Я думаю, Сема, это когда тебя вычеркнули из завещания.

* * *

Меня напрягает, что в больницах на этажах висят плакаты про то, как нужно лечить болезни. Как будто врач будет меня осматривать и скажет: «Ща, я что-то такое на третьем этаже видел!»

* * *

- Люся, у тебя лишний вес!

- Это не лишний. Это запасной!

* * *

В детстве я ждал, когда прогреется кинескоп, сейчас жду, когда у телевизора загрузится операционка.

В чем прогресс?

* * *

Интересно, как с каждым месяцем зарплата становится все меньше и меньше, хоть цифра одна и та же?!

* * *

То самое чувство, когда завидуешь Золушке не потому, что та вышла замуж за прекрасного принца, а потому, что она могла тусить на балу не до 23.00, а до полуночи…

* * *

В жизни на самоизоляции меня больше всего волнуют две вещи: как уснуть и как проснуться.

* * *

Семейная жизнь - это когда ты стараешься напоить девушку не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно поиграть на компьютере.

* * *

При проверке документов на птичьем рынке паспорта оказались только у щенков английского кокер-спаниеля.

* * *

Врачу выгодно, когда вы болеете.

Юристу хорошо, когда вы попали в беду.

Полиция довольна, если вы оказались преступником.

Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.

И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.

* * *

- Ты меня слушаешь? Вот что я сейчас сказала?!

- Ты сказала: «Ты меня слушаешь? Вот что я сейчас сказала?!»

* * *

Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками: если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.