В Уфе стартует Международная неделя бизнеса

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Более 600 спикеров из разных стран и несколько тысяч онлайн-участников объединит Международная неделя бизнеса – 2020 (МНБ), которая пройдет с 8 по 11 декабря в столице Республики Башкортостан городе Уфе в гибридном формате - онлайн и офлайн.

В 2020 году мир столкнулся с одним из самых серьезных глобальных вызовов за последнее время. Пандемия коронавируса перевернула структуру и характер человеческого общения и отношений, привычный образ жизни, бизнес-процессы по всей планете, кардинальным образом изменила мировую экономику и политику. В сложившейся обстановке единственно возможным выходом из кризиса и ключом к решению возникших многочисленных проблем является поддержание как традиционного партнерства через существующие устоявшиеся институты и организации, такие как БРИКС и ШОС, так и выстраивание и поддержание партнерства с как можно большим числом стран мира.

8 декабря в 13.30 (мск) участники пленарного заседания «Экономика партнерства в преодолении глобальных вызовов» обсудят экономические, социальные, культурные последствия пандемии коронавируса, а также выделят перспективные направления для поддержания и новые возможности для наращивания экономического сотрудничества.

Среди участников: специальный представитель Президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в РФ Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.