Госдеп США оправдывает терроризм

Не только в России, но и в США Басаев именуется террористом и опубликовали ссылку на соответствующее определение Госдепа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Российской Федерации в США сообщало о Вечерах русского наследия в Американской хоккейной лиге.

В действующем уже более двух лет проекте на текущий год было запланировано 12 таких мероприятий, первый из которых прошел на арене Prudential в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Тогда на ледовом поле которой сыграли «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз».

В программе мероприятия значилось выступления различных фольклорных коллективов. Кавказские танцы исполнил детский коллектив «Свет», представлявший бруклинскую общину горских евреев.

Видеоролик с зажигательным танцем разместило в своем Твиттере посольство Российской Федерации в Вашингтоне. В сообщении говорилось: «Любите ли вы кавказские танцы, как любим их мы?».

Журналист американского бюро турецкого информагентства «Анадолу» Савфан Аллаверды отреагировал: «Однозначно. А вот вам кое-что получше» и разместил ролик с танцующим Шамилем Басаевым.

Дипломаты напомнили представителю СМИ, 49% акций которого принадлежит правительству Турции, что не только в России, но и в США Басаев именуется террористом и опубликовали ссылку на соответствующее определение Госдепа.

Затем посольство направило в Госдеп США ноту с призывом отреагировать на этот возмутительный факт. Еще один протест был направлен в штаб-квартиру Твиттера.

Никаких ответов не последовало. Аллаверды продолжает работу в США, его аккаунт в Твиттере не заблокирован. Госдеп, осуществляющий аккредитацию журналистов иностранных СМИ в США, не аннулировал допуск турка или не потребовал его замены.

Бездействие Госдепа и ведущей социальной сети может свидетельствовать не столько о бездушии, сколько о косвенном поощрении терроризма, а также об использовании двойных стандартов в отношении представителей СМИ.