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Экономика

Кто выиграл от распада СССР, а кто проиграл

29 лет назад в Беловежской пуще был подписан приговор Советскому Союзу - соглашение о создании СНГ вместо СССР
Дмитрий КОЗУРОВДмитрий КОЗУРОВ
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8 декабря 1991 года (слева - направо) Кравчук, Шушкевич и Ельцин подписали соглашение о ликвидации СССР. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

8 декабря 1991 года (слева - направо) Кравчук, Шушкевич и Ельцин подписали соглашение о ликвидации СССР. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

Можно долго спорить, была ли возможность у лидеров России, Украины и Белоруссии - Ельцина, Кравчука и Шушкевича - сохранить единую страну или нет, но свой выбор они сделали.

На карте мира появилось 15 новых стран, которым в наследство от СССР достались заводы и фабрики, танки и ракеты, музеи и театры. Кто из бывших союзных республик больше приобрел, а кто потерял от распада единого Союза? Об этом «КП» спросила директора Института международных отношений «Сотрудничество» Алексея Бычкова и заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

Прибалтика: БЫЛИ ПЕРВЫМИ, СТАЛИ ПОСЛЕДНИМИ

Бычков:

- За что боролись, на то и напоролись. Прибалтийские республики давно и однозначно стремились к интеграции с Европой и в этом преуспели. Только вот экономически они были «витриной СССР», а стали последними в рядах ЕC и им постоянно требуется все новое финансирование. Иначе - крах. А огромное число эстонцев, литовцев и латышей вынужденно уехали на заработки в другие страны Европы. Так что я бы не сказал, что все, о чем прибалтам мечталось на заре 90-х, им удалось получить. Тем более - независимость. Их у стран Прибалтики просто нет! Наоборот - они доказали, что могут существовать только при Большом брате - будь то СССР или Евросоюз. И, кстати, ЕС немало позаимствовал у Советского Союза: открытые внутренние границы, единое экономическое пространство и деньги. Только избавился от догмата одной партии.

Жарихин:

- По уровню жизни эти страны примерно на уровне России. В чем-то получше, в чем-то похуже. В пересчете на зарплаты, Прибалтика может казаться даже более успешной. Но за вычетом стоимости жизни - уже нет. Но дело еще в том, что у России есть огромные обязательства перед самой собой. Нужно содержать армию, следить за границами огромной протяженности и так далее. Прибалтика на это почти не тратится. Живет на иждивении ЕС. Можно сказать - заложила свою независимость в банк Брюсселя и с дивидендов (кредитов) от этого сносно существует.

Сейчас можно только фантазировать, что было бы, если бы СССР не развалился

Сейчас можно только фантазировать, что было бы, если бы СССР не развалился

Фото: Shutterstock

Белоруссия: ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Бычков:

- В каком-то смысле для Белоруссии СССР не распался до сих пор. Сохранился даже флаг Белорусской ССР. На месте и многие принципы советской системы управления, и авторитарный лидер. Хотя, конечно, страна подстраивается под требования времени. Получается такой капиталистический социализм.

Но, пожалуй, главное - Минск сохранил основную экономическую ориентацию на Москву. Хотя в последние годы и были хозяйственные споры, отсюда и экстравагантные решения вроде закупок нефти в Норвегии, а то и США. Обладая небольшими в сравнении с другими республиками бывшего СССР ресурсами, Белоруссия смогла добиться политической и социальной стабильности. Сейчас Минск продолжает пользоваться преимуществами уже не Советского Союза, а Евразийского. Благодаря открытым границам, белорусские товары вольготно чувствуют себя на российском рынке.

Жарихин:

- Эффект от распада Союза для страны был максимально сглажен, потому что Лукашенко понял, что нужно держаться за Россию. Так ему удалось сохранить то, чем была БССР - сборочным цехом. Ведь кроме калийных удобрений и картофеля в белорусской земле ничего нет. Но на фоне соседей уровень жизни там достойный.

Украина: БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бычков:

- Украина, как и любая другая бывшая союзная республика, получила независимость вместе с советскими заводами, ориентированными на общую промышленность. Обычная история: в одной республике собирают двигатели для самолетов, в другой - крылья, в третьей - шьют кресла. С распадом Союза эти связи можно было дальше использовать уже на рыночных принципах, ко взаимной выгоде. И долгое время Украина шла этим путем, до 70% продукции были ориентированы на рынок России. Но в 2014-м страна решила все это перечеркнуть и резко свернула на Запад. А это уже путь Прибалтики. При таком переходе многие предприятия можно просто закрыть. Они выпадают из старых производственных цепочек, а в новые — европейские - их встроить невозможно. Там другие стандарты.

В итоге Украина в глубочайшем кризисе. Независимость она Западу уже полностью сдала, всем командуют из США и ЕС, но содержать ее так же, как маленькую Прибалтику, Европе тяжело.

Гидроэлектростанции - символ мощи советской империи. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

Гидроэлектростанции - символ мощи советской империи. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

Жарихин:

- Украина сейчас не в силах реально с кем-то конкурировать в экономике. Повысить свою значимость Киев пытается лишь тем, что лает на слона - то есть конфликтами с Россией. Ради этого страну и поддерживают кредитами МВФ, без которых она просто рухнула бы. Но их хватает только на поддержку штанов. На развитие - уже нет.

Конечно, можно порассуждать, что формируется «великая аграрная держава». Советская Украина давала четверть всего продовольствия в СССР. Но при новых технологиях на селе уже не нужно столько народа. А в городах люди - и вовсе не у дел. Потому украинцы вынужденно и уезжают на заработки. Все-таки в Советской Украине были не только поля, но и заводы-гиганты.

Плакаты помогали советскому человеку ориентироваться: что и где хорошо, а что плохо

Плакаты помогали советскому человеку ориентироваться: что и где хорошо, а что плохо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя Азия: БЛЕСК И НИЩЕТА

Бычков:

- Почти во всех республиках Средней Азии установилось авторитарное правление. Исключение тут - Киргизия, где демократия регулярно ввергает страну в хаос. Это обычная история для постсоветских стран: либо твердая рука и стабильность, либо свобода и экономические проблемы.

Второй важный фактор, играющий огромную роль в судьбах стран Средней Азии - наличие природных ресурсов. Те же Киргизия и Таджикистан не могут похвастаться залежами нефти или газа, как Туркмения и Казахстан. Как следствие - уровень жизни там сильно ниже.

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жарихин:

- Важно понимать, что выгоды от обретения независимости получили в первую очередь элиты бывших советских республик. Году в 95-м я ездил на конференцию во Францию. И там был молодой парень с русским именем и фамилией, но представлял он одну из республик бывшего СССР. Причем яро выступал за ее суверенитет. Я у него спросил: «Почему?» И он ответил: «Если бы наша страна не была независимой, вы бы тут сидели, в парижском кафе, а вот меня бы тут не было».

Появилась возможность править без оглядки на Москву. В 90-е все без исключения среднеазиатские республики пережили отток русского населения. Мы проводили исследования, так вот интенсивность отъезда русских никак не связана с жесткостью или умеренностью политики новых властей в национальном вопросе. Просто произошел цивилизационный разворот! Советская власть несла в регионы элементы европейской цивилизации, а без нее они сошли на нет. Жить снова стали по-восточному.

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закавказье: ДЫМ ВОЙНЫ

Бычков:

- Судьба трех бывших советских республик Закавказья сложилась по-разному, но везде в первые годы после распада Союза был бурный национализм. Это вылилось в конфликты: Грузия сразу же получила конфликты с Южной Осетией и Абхазией. А Армения и Азербайджан дошли до войны в Карабахе. Были и проявления национализма к русскому населению. В Азербайджане они прекратились только после смены власти. А в Армении и вовсе построили моноэтническое государство - 98% населения армяне.

Конечно, стартовые позиции в Закавказье были неравные. Грузия и Армения были ориентированы на туризм и сельское хозяйство. А сырьевых запасов, с которыми можно торговать на международном рынке, было мало. Азербайджан — напротив - нефтяной и газовый клондайк. В результате в Баку сложилась более восточная, но одновременно стабильная система власти, которая от отца, Гейдара Алиева, перешла к его сыну Ильхаму. И благодаря нефти с газом, благосостояние страны растет. Она смогла нарастить военные силы и вернуть утраченные в 1992-93 годах территории в Карабахе.

А Грузия и Армения стали полем для цветных революций. Со всеми последствиями - политической нестабильностью и социальной напряженностью.

Молдавия: ПОД КРЫЛОМ ДРУГОГО СЮЗЕРЕНА

Бычков:

- Молдавия из беззаботного солнечного края превратилась в неоколониальный придаток ЕС. И получила все «прелести» сразу - и потерю независимости, как Прибалтика, и крах экономики, как Украина, и войну, как на Кавказе. У Молдавии проблемы с территориальной целостностью в Приднестровье. И не только из-за языкового вопроса. Просто националисты в Кишиневе провозгласили путь на присоединение к Румынии. Русским, да и украинцам с молдаванами, в Приднестровье это не понравилось.

На какой-то момент президент Игорь Додон смог вернуть молдавские товары на российский рынок, наметить примирение с Приднестровьем, но с избранием нового прозападного президента это, видимо, опять изменится.

Изменения ВВП союзных республик.

Изменения ВВП союзных республик.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия: ОДНА, НО С РАКЕТАМИ

Бычков:

- Все-таки сложно говорить о том, что Россия выиграла от распада СССР, ведь государство потеряло огромную часть своей территории, во многом - исконную. Кроме того, страна понесла громадные демографические потери - их отголоски мы чувствуем и сегодня. Десятки миллионов русских остались за пределами России. Прервались экономические связи.

Сейчас мы видим попытки обратной интеграции, хотя бы экономической - в виде создания Евразийского союза. Республикам бывшего СССР элементарно выгодно быть вместе. Возможно, в ближайшие десятилетия мы увидим возрождение некоего Союза в виде объединения вокруг России неотъемлемых славянских частей - Белоруссии с Украиной, плюс возможно, Казахстана и Молдавии. Это могло бы быть подобие Евросоюза - с единым экономическим пространством.

Жарихин:

- Думаю, правильно было бы сказать, что Россия меньше других пострадала от распада Союза. Уже хотя бы потому, что сохранила статус великой державы. И это не оценочное суждение - место постоянного члена Совбеза ООН у нас никто не отнимал. Сохранила ядерный потенциал, который в нынешнем неспокойном мире лишним не назовешь.

Не стоит забывать, что Россия в буквальном смысле кормила другие союзные республики. Это была сознательная политика руководства СССР, чтобы выровнять уровень жизни. Кстати, аналогичные механизмы действуют и в Евросоюзе.

По основным показателям люди в России живут лучше, чем в других республиках бывшего СССР. Ну, может быть, кроме Прибалтики, которая ушла под крыло Евросоюза.

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