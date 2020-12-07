Клады, наследства, родственники: все это помогают найти старые газеты

Согласно номеру «Коммуны» от 13 декабря 1918 года 15 декабря в помещении редакции газеты на улице Советской, ныне Куйбышева, 130, состоялось общее собрание лиц, записавшихся в Самарский союз советских журналистов

Казалось бы, на что годятся старые газеты? Оклейка стен, упаковочный материал, вторсырье для переработки…

Вряд ли в современном мире американцы и европейцы, проявившие в период самоизоляции невероятный интерес к старым газетам, стали в массовом порядке делать ремонты в своих квартирах или сдавать макулатуру. Но факт остается фактом – библиотеки и архивы зафиксировали рост запросов от граждан, требующих прислать им электронные подшивки газет столетней давности.

Оказалось, что излишки времени, образовавшиеся от карантинных ограничений, работы на удаленке, больничных и прочих «прелестей» коронавируса, на Западе стали использовать оригинальным способом: читая старые газеты, люди находят в них неожиданную и порой весьма полезную информацию

ДЕДКИ И БАБКИ

Американцы особо внимательно читают брачные объявления. В конце позапрошлого - начале прошлого веков в США было обычным делом публиковать в местной прессе объявления, в которых сообщались детали предстоящего свадебного торжества. И помимо даты и места проведения церемонии (как правило, это был дом жениха) было принято хвастаться финансовым достатком брачующихся, девичьей фамилией невесты и даже параметрами ее фигуры. Словом, молодожены сдавали все пароли и явки.

В США даже запустили специальный сайт, на котором размещены более 50 млн. старых газетных объявлений такого рода. И люди стали находить не только имена и фото своих прабабушек и прадедушек, но и получать от них вполне осязаемые приветы из прошлого.

Найдя в базе данных объявление о свадьбе своей прабабушки в Хьюстоне, 40-летний житель Нью-Йорка выяснил, что замуж выходила она за весьма обеспеченного джентльмена. Свадьба проходила в его поместье, адрес которого также был указан в объявлении. Зайдя еще на несколько сайтов, наш современник выяснил, что дом был давно снесен, а вот земельный участок оказался вымороченным, т.е. оставшимся без хозяина и перешедшим под управление государства. Доказав свое родство с владельцем земли, американец получил от правительства штата 2,5 млн. долларов в качестве компенсации: теперь по участку проходит федеральная трасса, а за многие годы использования земли набежали еще и немалые проценты.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ

Жительнице Германии из-за семейной драмы даже пришлось переехать в другую страну: в браке у двух коренных немцев родилась черная девочка. Все анализы ДНК прямо указывали на то, что ребенок родился именно от мужа, обвинившего жену в измене и ушедшего из семьи, Сдав генеалогический ДНК-тест, брошенка узнала, что с высокой долей вероятности у нее есть родственники… в американской Луизиане.

И в старых американских газетах она нашла объявление о свадьбе своего прапрадеда. Более того, были опубликованы фотографии жениха и невесты. Даже на пожелтевшей черно-белой газетной полосе спутать что-либо было просто невозможно: жених принадлежал к негроидной расе. Похоже, об этом по какой-то причине родственники особо не распространялись и за давностью лет унесли эту тайну в могилу. А вот фамилия, передававшаяся из поколение в поколение, вкупе с действующим до сих пор принципом «что написано пером, не вырубишь топором», позволили сохранить семью праправнучки плюнувшей на расовые предрассудки пары: прочитав старую газету, отец ребенка вернулся.

ЗВОН МОНЕТ

Рукастый житель Чикаго зарабатывал на жизнь довольно распространенным способом: он покупал по дешевке заброшенные дома, ремонтировал и продавал их уже по рыночной стоимости. Делая это еще и в соответствии с законами современного маркетинга, один из которых гласит «товар с красивой историей всегда будет стоить дороже». Теперь, каждый раз предлагая очередной дом к продаже, мужчина ищет его историю в старых газетах.

Одну из развалюх он купил, не торгуясь, поскольку уже выяснил из старых газет, что в прошлом веке в нем жила одна из любовниц Аль Капоне. Когда-то это был солидный особняк, в котором в гостях у подруги мафиози побывало немало известных людей. В колонке светской хроники одной из выходивших тогда в Иллинойсе газет год за годом перечислялись громкие фамилии. Все совпадало – и адрес, и фотоотчеты. И, казалось, с мафией в США давно покончили, Аль Капоне закончил свой век, поменяв много любовниц, следов хозяйки дома вообще не удалось найти. Кому нужна эта история? Как оказалось, желающих поселиться в доме, в котором когда-то ночевал известный на весь мир гангстер, оказалось так много, что пришлось устраивать аукцион. В результате, продавец выручил за него втрое больше, чем планировал.

Но на этом прибыли любителя полистать старые газеты не закончились. Еще один дом он тоже приобрел целенаправленно. Домишко не стоил и половины от запрашиваемой суммы, но требуемое покупатель выложил безоговорочно. Из старых газет он уже знал - первым владельцем этого строения в самом центре Чикаго был директор крупного банка. И что еще при жизни банкира (а заодно известного скряги) ходили слухи о тайнике с сокровищами, которые несколько лет с момента его смерти в доме тщетно пытались найти. Репортерам надоело писать про эту историю, она забылась. Газеты почти полтора века пылились в архиве. Но предприимчивый строитель разумно предположил, что в конце XIX века металлоискателей еще не существовало. И теперь уже не важно, что сыграло свою роль - логика или везение. Но новый владелец дома, потратив еще пару десятков долларов на металлоискатель, обогатился на $250000: именно столько стоили 32 золотые монеты, найденные им замурованными под одной из каменных ступенек в жестяной коробке.

ЮБИЛЕЙ С НОВОЙ ДАТОЙ

В 2018 году Самарская областная организация Союза журналистов России отметила 100 лет со дня своего основания. Хотя за год до этого журналисты Самарского региона отмечали… 60-летие своей профессиональной организации. Загадка в расчетах крылась в подшивках старых газет.

Председатель Самарской областной организации Союза журналистов, заслуженный работник культуры РФ Ирина Цветкова:

- Мой коллега и заместитель Александр Васильевич Барышев очень интересуется историей Самарской губернии, местных средств массовой информации. Как-то он пришел и сказал: «Я нашел в архиве газету «Коммуна» за 1918 год. В одном из ее номеров есть объявление о том, что открыта запись в Союз советских журналистов». Это сообщение нас заинтересовало, тем более, что Союз журналистов России ведет свой отсчет с 1918 года, и вполне логично, что и в нашей области организация создавалась в то же время…

Ссылка на газету точная: согласно номеру «Коммуны» от 13 декабря 1918 года 15 декабря в помещении редакции газеты на улице Советской, ныне Куйбышева, 130, состоялось общее собрание лиц, записавшихся в Самарский союз советских журналистов. Так что очередной юбилей мы отметили в соответствии с исторической правдой.

С ЯТЯМИ И ФИТАМИ

Старые газеты, как ключ к разгадке тайны, частенько фигурировали в советских детективах. Например, в киноленте «Черный принц» (из трилогии про полковника Зорина) следователь узнал о покупке русским купцом крупного бриллианта, за которым в фильме охотились преступники, именно из дореволюционных газет.

Сегодня старые газеты можно найти в специальном, газетном фонде Российской государственной библиотеки. Это масштабное собрание отечественных газет на русском языке, языках народов России и стран ближнего зарубежья.

Огромный архив оцифрованных российских газет XVII-XXI веков размещен и на сайте Российской национальной библиотеки. Там есть газеты на русском, белорусском, украинском и других языках.