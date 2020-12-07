Убить за родительские понты

Женщина получила восемь ножевых ранений за то, что удалила женщину из чата родительского комитета Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Потасовку со стрельбой в Санкт-Петербурге на проспекте Тореза устроили приличные люди с высшим образованием — активное участие в драке принял даже врач. «Стрелку» участники забили после конфликта в родительском чате". Это информационное сообщение прошло по многим федеральным СМИ. В разборке участвовало более десяти(!) человек, некоторые имели при себе травматическое и газовое оружие! Прибывшая на место полиция задержала шестерых.

Таких историй - не десятки, и не сотни - тысячи. Не все они попадают в новостные СМИ и на федеральные телеканалы, как эта, но поверьте - явление настолько распространенное, что уже можно назвать эпидемией.

Уровень агрессии просто поражает, «в бой» идут не только мужчины, но и женщины:

«Восемь(!) ножевых(!) ранений получила жительница Петербурга Анастасия Михайлова от неадекватной мамаши, ребенок которой ходит в один детский сад с её сыном. Поводом для нападения послужило то, что Анастасия, будучи модератором, удалила дамочку из родительского чата».

Заметим - "битва" произошла непосредственно в прихожей детского сада!

Стоит лишь набрать в поисковике "конфликты в родительских чатах" и вы сможете прочитать еще немало подобных историй, а также сотни советов от разнообразных экспертов.

Как человек, умудрённый многолетним опытом наблюдения конфликтов в социальных сетях, скажу: БОЛЬШИНСТВО СОВЕТОВ БЕСПОЛЕЗНЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРОСТО НЕ РАБОТАЮТ, А ДАЖЕ НАБОРОТ.

Приведу примеры:

1. Один из подобных советов: "Агрессивных родителей - немедленно в бан".

Почему данный совет не работает? Смотрим опять историю с восьмью ударами ножом в голову: за что Анастасию Михайлову чуть не убила участница родительского чата? КАК РАЗ ЗА ОТПРАВКУ В БАН!

2. Ровно таким же бесполезным является совет "Для того, чтобы эти правила соблюдались, стоит сразу выбрать модератора". То, что модератор обязательно нужен, это очевидно. Как человек, который 2 года модерирует группу, в которой уже более 15 000 человек, скажу: А) Это огромное количество никем не оплачиваемой работы! Кто её будет делать? Б) Модератор должен быть исключительно умным, невероятно эмоционально устойчивым, и на редкость дисциплинированным. Где вы такого найдёте? В) И даже обладая вышеперечисленными, совершенно ангельскими качествами, модератор или администратор всё равно будет мишенью для агрессии неадекватных родителей (опять же смотрите историю "резни в детском саду")

3. Ровно также не имеет смысла совет "Главное правило родительского чата – это вести все разговоры только по делу". Данное правило очевидно для всех нормальных людей, но мало поможет тем, кто таковыми не является. Это как совет «ведите правильный образ жизни, и не ведите неправильный образ жизни». БЕДА НАША С ВАМИ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ГОРЕСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ - ОТ ЛЮДЕЙ НЕНОРМАЛЬНЫХ! Уровень неадекватности зашкаливает. В подавляющем большинстве случаев в родительских чатах правит бал агрессивное и малограмотное быдло. И оно устанавливает свои правила. И те, кто пытается возражать, зачастую становятся объектом травли, как стал, к примеру, многодетный отец из Уфы за то, что отказался участвовать в покупке проектора для школы.

ТРАДИИОННЫЙ "КОМСОМОЛЬСКИЙ" ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Буду краток: валите из родительских чатов!

Зачем они вообще нужны? Обсуждать, что подарить на день рождения классному руководителю в школе или воспитательнице в детском саду? А на кой оно нужно? Все эти подношения - разновидность коррупции. И наибольшую активность тут проявляют родители, которые хотят за счет своих усердий преференций для своего чада. Такие подарки вообще нужно запретить - и уже одна тема для обсуждений, и источник поборов с родителей отвалится.

Аналогично - обсуждения того, "где отмечать выпускной", "последний звонок" и т.д. Мой пацан на вечеринку по поводу последнего звонка сам решил не идти. Я очень удивился. Выяснилось: на классном часе его одноклассники 45 минут спорили с классным руководителем, сколько вина и пива брать на «мероприятие» - школота хотела ящик вина и три ящика пива (это на двадцать то человек!) а педагог "педагогично" отстаивала "пол-ящика вина и два ящика пива". Да, сынулька, проигнорировав мероприятие, "много потерял" - не видел, кто сколько выжрал, и кто кого потом обблевал. Кстати, это была не занюханная школа в умирающей деревне, а крутейшая гимназия в центре Москвы с очень высоким рейтингом.

Так что нечего делать в родительских чатах, поверьте.

А вот тем, кто все-таки вынужден, или считает, что вынужден пользоваться такими чатами - хороший совет один: если в ваш адрес кто-то проявляет агрессию - фиксируйте, документируйте комментарии и личные сообщения с агрессией и оскорблениями в ваш адрес, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ! Поверьте: этим вы сразу и сильно охладите пыл агрессора! И не нужно думать, что это ерунда. Не ерунда!

Вот, Анастасия Михайлова из Питера не сохранила перлы дамочки, которая ей восемь ножевых ранений нанесла, и теперь у нее нет развернутой доказательной базы. А наша «доблестная полиция» что? Правильно – не видит состава преступления! Восемь ножевых ранений есть, а состава преступления – ууупс! Нету!

Конфликты в родительских чатах - это серьёзно. Роман Гребенюк из Волгограда, к сожалению, понял это поздно, оттого и был зверски убит. Не повторяйте чужих ошибок - не общайтесь в чатах с недоумками.