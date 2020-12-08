Пять звезд, пострадавших от безумных фанатов: С Мадонны пытались снять скальп, а в Абдулова плеснули кислотой

Александр Абдулов - один из самых красивых, популярных и талантливых советских актеров - очаровательный Медведь из «Обыкновенного чуда» Фото: кадр из фильма

Каждый более-менее популярный человек сталкивается с повышенным к себе вниманием. Что говорить про кумиров поколения - за ними ведется настоящая охота. Фотографы пытаются застать их врасплох на отдыхе, поклонники стерегут возле подъезда, а помешанные всех мастей иногда даже хотят убить. 40 лет назад погиб Джон Леннон - 8 декабря 1980 года в великого музыканта стрелял обезумевший поклонник. «КП» вспоминает этот и другие случаи, когда фанатичная любовь к звезде зашла слишком далеко.

Александр Абдулов

Один из самых красивых, популярных и талантливых советских актеров - очаровательный Медведь из «Обыкновенного чуда». Конечно, это не могло устраивать абсолютно всех. Первым был фанат Ирины Алферовой - жены Абдулова, канонической красавицы советского кино. Ревнивец, которого не устроила кандидатура Абдулова в качестве мужа любимой актрисы, подстерег актера и… метнул в него топор (!). Это был не сериал «Фарго» и не боевик «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. 80-е годы, СССР, Москва. Как указано в книге Киры Александровой «От «А» до «Я». Александр Абдулов и Олег Янковский», неизвестный вскрыл квартиру актера и ждал его внутри. Придя домой, Александр Гавриилович заподозрил неладное, увидев незапертую дверь - и когда потянулся к выключателю, безумец кинулся на него. Абдулову удалось скрутить нападавшего. Он оказался психически больным человеком. В другой раз беда подкралась к актеру возле служебного входа «Ленкома». На удивление флегматичная девушка с рукой за спиной приблизилась к Абдулову, как вспоминает биограф Федор Раззаков, когда он садился в свою машину, и плеснула жидкостью. Он чудом увернулся и спас себя - в емкости была соляная кислота. Девушка тоже была с диагнозом: маникально-депрессивный психоз.

Мадонна. Фото: Instagram.com

Мадонна

Еще в середине 1990-х американскую поп-королеву начал преследовать странный мужчина. Однажды он попытался прорваться к певице домой, но его остановил телохранитель Мадонны. Безумец не сдавался - охраннику пришлось применить оружие. В полиции изучали мотивы преступника: ограбление, разбой, банальное желание встретиться со звездой. Но все было гораздо хуже. Мужчина по имени Дьюи Хоскинс стал одержим Мадонной - у него дома нашли нечто вроде алтаря,стены были увешаны постерами и фотографиями поп-звезды, а на одном из допросов Хоскинс заявил: «Я люблю Мадонну, и у нас есть только два пути: либо мы поженимся, либо я сниму с нее скальп». В 1996 году суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за преследование и угрозы. Отбыв срок, он вышел и снова попал в передрягу, после чего Хоскинса закрыли на принудительное лечение.

В 2010 году у дома Мадонны полиция задержала другого фаната певицы - с ледорубом в руках. 59-летний пожарный на пенсии Роберт Линхарт не первый день бродил вокруг жилища Мадонны, исписывая стены и тротуары: «Ты мне нужна!», «Скажи мне «да!». Шизоида повязали.

А в 2012 году тот самый Дьюи Хоскинс сбежал из тюремной больницы, но его поймали поблизости. Не исключено, что мужчина опять рвался к любимой.

По легенде Анатолий Нагиев в 1978 году вышел из тюрьмы по УДО с намерением убить Аллу Пугачеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алла Пугачева

По легенде Анатолий Нагиев в 1978 году вышел из тюрьмы по УДО с намерением убить Аллу Пугачеву. Он продолжал творить жуткие дела: насиловал и убивал женщин, а еще несколько раз приезжал в Москву, чтобы расправиться с популярной певицей. Этот факт никак не запротоколирован (на допросах он лишь подтвердил намерения), но якобы однажды он выследил звезду и зашел в подъезд дома вслед за ней, но его окликнула консьержка. Преступник смутился (!) и упустил Пугачеву. Нагиев продолжил смертоносные «гастроли» (более 30 доказанных эпизодов), пока его не задержали в 1980 году и не поставили к стенке.

Джанни Версаче Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джанни Версаче

Американский гей-жиголо Эндрю Кьюненен 15 июля 1997 года дважды выстрелил во всемирно известного дизайнера Джанни Версаче на пороге его особняка в Майами-бич, после чего закрылся в гостиничном номере, а через пару дней покончил с собой. Кьюненен был серийным убийцей: Версаче стал пятой жертвой молодого человека. Список жертв очень странный: от миллионера до работника кладбища, все они были любовниками преступника. Возможно, парень был охотником за знаменитостями, не исключено, что у него были проблемы с психикой (ранее он ходил по пятам за Томом Крузом). Существует версия, что Кьюненен умирал от СПИДа и мстил всем, кто мог его заразить. Есть и другая - якобы убийство модельера было заказным. Именно по этой причине камеры перед особняком Версаче могли не работать, да и охраны в тот день не было. Семья же убитого сор из избы не выносит и за 23 года лишнего не сказала. Зато про эту историю снят красочный мини-сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», авторы которого попытались разобраться в мотивах Кьюненена.

Джон Леннон. Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Джон Леннон

25-летний охранник Марк Дэвид Чепмен планировал это покушение три месяца. И даже прилетал в Нью-Йорк, где Джон Леннон жил с Йоко Оно и сыном Шоном на «первый заход». Но не купил патроны и вернулся в Атланту (и потом даже передумал убивать артиста - улетел на Гавайи, пытался ходить к психиатру). Но 6 декабря 1980 года все же прилетел в Нью-Йорк, и 8 декабря дождался лидера Beatles у элитного дома «Дакота» - конечно, все знали, что певец живет там. Утром он взял автограф у кумира на копии альбома Double Fantasy, а поздним вечером, проведя весь день у дома, Чепмен расстрелял Леннона из револьвера. Из пяти пуль четыре попали в цель, но истекающий кровью музыкант дошел-таки до вестибюля «Дакоты», где упал и выронил на пол кассеты, которые нес в руках. Совсем рядом был вход в метро, но убийца не попытался скрыться. Он сел на тротуар и сказал привратнику дома: «Я просто застрелил Джона Леннона». В больнице великого музыканта не спасли. У Чепмена выявили бредовое расстройство (собирался убить Пола Маккартни, Рональда Рейгана, Элизабет Тейлор и других), но признали вменяемым. Он признался, что убил Леннона, потому что разочаровался в кумире, и получил срок от 20 лет до пожизненного - это значит, что преступник должен был провести в тюрьме как минимум 20 лет, после чего при определенных обстоятельствах может выйти на свободу. Ни одна комиссия по УДО не разрешила освободить Чепмена. За решеткой он уже 40 лет.