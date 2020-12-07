Рената Литвинова сообщила о тяжелой болезни

Рената Литвинова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рената Литвинова сообщила о том, что заболела. О тяжелом недуге 53-летняя актриса написала в блоге. Она не привела никаких подробностей течения болезни, выказав тревогу за близких.

"Как важно беречь друг друга. Я заболела ковидом. Теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных...", - откровенно написала в блоге Рената Литвинова.

Поклонники пожелали кумиру всех благ и крепкого здоровья. Видимо, теперь пришел черед подруги актрисы ухаживать за ней. В октябре стало известно, что заразу подцепила Земфира. Как известно, артистки дружат много лет и очень близки.

В одном из интервью Рената так отзывалась о певице: "Земфира меня никогда не подводит". Артистка не скрывает, что певица вдохновляет ее на новые творческие свершения, а также помогает в трудные моменты.

По словам Литвиновой, ей очень важно чувствовать поддержку близких. Именно соратники помогают ей справляться с испытаниями и не опускать руки. "В моем ближнем круге мало людей. Конечно, там есть Земфира, мои родные, моя дочь Ульяна. Ближний круг - это люди, которые не подводят", - признавалась звезда.

Напомним, Рената и Земфира познакомились в начале нулевых. Литвинова привлекла исполнительницу к работе над своим новым фильмом. С тех пор звезды практически неразлучны. "Я считаю, что Земфира гениальна. Таких людей нужно ценить при жизни. Они очень ранимые, чувствительные, хотя иногда так и не кажется", - признавалась Рената.