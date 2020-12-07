Нам достались те соперники, в матчах с которыми мы не просто будем вставать всеми 10 игроками у своей штрафной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России может быть довольна жеребьевкой отбора ЧМ-2022. Нам достались те соперники, в матчах с которыми мы не просто будем вставать всеми 10 игроками у своей штрафной. Каждая из сборных нашей группы опасна, каждая может уничтожить нас, если к ней отнесутся без уважения. Но если работать против них на все сто процентов, если готовится к каждой сборной с полной отдачей, есть шансы быть первыми серди равных.

Из первой корзины нам попала Хорватия. Это был один из лучших вариантов всей жеребьевки. Да, хорваты – финалисты ЧМ-2018. Но во-первых, даже там они прошли Россию только в серии пенальти. А во-вторых, у Хорватии смена поколений. На ЧМ-2018 у них был Модрич в сумасшедшей форме, а сейчас ему 35 лет. Ловрену – 31 год, и мы видим его в «Зените». Ракитичу - 32 года, Манджукичу – 34, он уже закончил в сборной... И несмотря на всю звучность имен, все они не так страшны, как, например, Франция с Мбаппе.

Из второй корзины – Словакия. Тоже не самый худший вариант, и тоже есть, за что мстить. За тот же Евро-2016, где мы словакам проиграли ключевой матч в группе. И, кажется, этот матч будет очень важен для Александра Головина. Именно он тогда допустил одну из ключевых ошибок, приведших к голу.

Итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 Фото: Twitter.com

Из четвертой корзины – Словения. Та самая, которая устроила России горе в Мариборе, и поехала на ЧМ-2010. С тех пор словенцы не сумели пробиться ни на один турнир, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы. Но там есть Ян Облак – возможно, лучший сейчас вратарь мира. И на это тоже стоит обратить внимание.

Есть Кипр, который дорос до того, что не позволяет расслабляться ни одному сопернику. Но если помнить об этом, то серьезное отношение к такому сопернику превращается в плюс – Кипр тогда будет отнимать очки не у вас, а у ваших конкурентов. Есть Мальта, где можно нахватать карточек и потратить нервы.

И получается, что для сборной России в этой группе главный соперник – она сама. Ее мотивация и ее отношения с собственными болельщиками. А самая главная опасность – завышенные ожидания. Если что-то вдруг пойдет не так, мы сами можем уничтожить последние шансы своей сборной.

Результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн.

На ЧМ-2022 напрямую выходят победители группы.

Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные из Лиги Наций выходят в стыковые матчи. В них 12 сборных будут оспаривать всего 3 места в финальном турнире ЧМ-2022.

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