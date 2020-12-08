У нас мусоропровод - вот. Заварить его пора - ура?

Что за нововведения затеяли власти. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Я про предложение экс-министра обороны, а ныне спецпредставителя Президента РФ по экологии Сергея Иванова заварить мусоропроводы, чтобы россияне не выбрасывали вперемешку борщ и картон.

- Будучи реалистом, - говорит Иванов, - я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи... И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов.

Секундочку! Новые дома возводятся у нас высотой в 20 - 30 этажей, лифт в них порой приходится ждать по 10 - 15 минут, это не ламповые пятиэтажки, откуда можно вприпрыжку спуститься во двор.

И что, два-три раза в день ездить с ведром (именно столько раз накапливается мусор в средней семье с детьми и животными)? А транспортный коллапс не случится, когда все лифты будут забиты угрюмыми гражданами с воняющими пакетиками?

Мне скажут, что я должна постыдиться и не ерничать, ведь свалки действительно серьезная проблема, мы тонем в отходах, и раздельный сбор мусора - единственная надежда остановить это. Без участия каждого гражданина, без его согласия терпеть неудобства…

А я отвечу: дорогие чиновники, а вы зайдите с другого конца. Людям надо просто капельку… платить: за стекло, за пластик, за картон. Как это было при СССР. Наши люди, милые чиновники, серьезно обеднели. Особенно в этот проклятый ковидный год.

Будут люди собирать вторсырье?

Будут! И я первая.

А кто не захочет морочиться и разом махнет в мусоропровод, за того разберет дворник. Ручками. Очень кушать хотца.

Вы же либералы, уважаемые чиновники? Ну так плата за труды - самый либеральный из либеральнейших подходов.

А там, может быть, и мусоропроводы не понадобятся: если пищевые отходы тоже принимать и отправлять на фермы - в качестве корма для свиней или на компост.

Мне скажут: это прожекты, а проблема остро стоит сейчас, потому что - и это уже сказал не Иванов, а член экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга Сергей Лисовский: «В Советском Союзе были мощные жилищные службы, были специально выделены люди, которые занимались мусоропроводами, а в наше время эти единые жилищные службы разделены на управляющие компании, не каждая из которых ответственно относится к делу. Мусоропроводы становятся бесхозными объектами, которые могут наполняться, забиваться мусором… их проще всего заварить, чтобы избежать угрозы заражения опасными инфекциями» (цитата по радио Sputnik).

Я задам очень простой вопрос: если какие-то мошенники берут деньги, но не выполняют свою работу, то, может, для разнообразия посадить мошенников? Или - страшно сказать - заставить их работать?

И вот еще что: вы же говорили, что при Советском Союзе все было плохо. Гнет там, деспотизм. А свободный рынок все управит.

Управил?

Ну так, может, вернуть государству функции, которые оно слишком резво сбросило с себя с 1991 года?

Обслуживание жилья, контроль за качеством продуктов, та же застройка городов без соблюдения норм инсоляции и плотности населения на имеющиеся дороги и школы - вот сферы, где рынок очевидно не справляется, заботится только о своем кармане, но не об общественном благе. И это только навскидку, если надо, напишу еще.

Надо?

Так интересно: когда у нас «все было плохо», то и мусоропроводы чистились, и за макулатуру с тарой платили…

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Что за нововведения затеяли власти (подробности)