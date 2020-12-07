Что произошло в сборной России после жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 прошла в Швейцарии в понедельник, 7 декабря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 7 декабря, в Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Российская команда находилась номинально в третьей корзине и поэтому могла получить не самых слабых соперников.

И вот итог жеребьевки отбора на ЧМ-2022. У нас в соперниках - команды Хорватии, Словакии, Словении, Мальты и Кипра. Впереди на протяжении 2021 года - 10 игр в отборе на ЧМ-2022. Точного расписания пока что не имеется. Оно станет известно после серии согласований.

Как считают эксперты, в составе этой группы - немало "больных" для нас сборных. Три команды когда-то больно били нас. И теперь у российских футболистов есть шанс взять реванш у Хорватии за ЧМ-2018, у Словакии за Евро-2016 и у Словении за ЧМ-2010.

После окончания жеребьеви сразу же пошли первые комментарии ее итогов. Так, Андрей Аршавин признал - фаворитами будут хорваты. Но наших со счетов сбрасывать не стоит. В целом, его точку зрения разделил телекомментатор Дмитрий Губерниев, сказав, что наши будут сражаться и стараться.

А вот наш капитан Артем Дзюба был довольно краток у себя в Инстаграме. Дав характеристику жеребьевки в двух словах: "Боевая группа". А экс-тренер "Динамо", игравший в свое время в сборной России, Дмитрий Хохлов обратил внимание - не надо делать акцент только на Хорватии при оценке итогов жеребьевки ЧМ-2022.

Высказался по поводу итогов жеребьевки и Станислав Черчесов. Как заявил наш наставник, сборная Хорватии будет грозным соперником даже после смены поколений в команде:

- Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на Чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда, - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.