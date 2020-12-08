В ресторан хожу, как на работу

Рабочий день получился продуктивным, но голодным и дорогим. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Эти удаленщики с ноутбуком бесят! Возьмут чашку кофе и целый день занимают самое хорошее место в зале. Из-за них другие гости присесть не могут.

Так всегда отвечали московские рестораторы, когда я общался с ними при подготовке материалов. Людей, которые приходили поработать в ресторан, серьезные заведения не жаловали. Не заказываешь ничего больше трех часов - изволь освободить столик.

Ковидный 2020-й и тут все изменил. Теперь серьезные рестораны в отеческие объятия заключают блудных сынов с ноутбуками. В Москве заработали фудворкинги: от англ. food - «еда» и work - «работа».

Фудворкеров ждут рестораны «Чайковский» (м. «Маяковская»), Ruski (м. «Международная») и восемь заведений сети «Чайхона № 1 Васильчуки». В один из последних я и пошел.

ДЕПОЗИТ 1000 РУБЛЕЙ

Циферблат в телефоне спешил к 11.00. Ресторан только открывался. Рядом с рамкой металлодетектора продрала глаза девушка-хостес. Позевывая, она навела бесконтактный термометр на мое запястье. Прибор ничего не показал по холодной руке.

Я заявил, что пришел работать. Подайте сюда хваленый фудворкинг.

- Проходите в зал, официанты все расскажут.

Официантка в зале предупредила: нужно внести депозит. В этом кафе он 1000 рублей. Эту сумму я могу полностью потратить на блюда из меню и работать до 18.00.

- Потом выгоните?

Девушка не нашлась, что ответить.

Меня посадили за видовой столик у панорамного окна.

- Желаете чай, кофе, десерт на завтрак?

Заказал чайник черного китайского и погрузился в ноутбук. Тут до меня дошло, что сидеть неудобно: диван ниже столешницы. На таких нужно откинуться в развалку, а не высиживать с прямой спиной. Еще и посадили прямо у колонки. Заиграл корейский хип-хоп. Заведение, напомню, узбекское.

Принесли чай. Я осторожно посетовал, что обстановка к работе не располагает. Может быть, есть место потише и с нормальными стульями? Официантка убежала искать.

Я же тем временем заглянул в меню. Оказалось, что небольшой чайник обошелся мне в 300 рублей.

Вновь отвлекли от работы. К столику прибежал менеджер.

- Произошла ошибка! Для фудворкинга у нас отдельный зал, а вас посадили в общий. Прошу, пройдемте…

Тут было тихо, стояли стулья. Висел большой телевизор, на котором показывали трескучий камин. Предложили настольную лампу. Менеджер поделился, что можно пользоваться принтером и неограниченно просить бумагу, ручки, карандаши - все как в офисе.

В таком «офисе» главное - не забывать, что пришел поработать. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН

Кроме меня, заниматься фудворкингом пришли еще двое парней.

- Как вам тут, ребята? - попытался завязать диалог.

- Нормально, приходим иногда, - боязливо ответил один.

Пришел еще деловой мужик - слегка за 40 лет. Сразу велел подать шурпу, самсу, салат и компот. Тоже достал ноутбук. Поработал 10 минут и плотно отобедал. Посидел еще часа полтора, листая соцсети и важным тоном обсуждая по телефону годовую отчетность. Ушел.

Я тоже решил отобедать. Взял плов. Официантка настойчиво предлагала к нему салат ачичук из настоящих узбекских помидоров. Согласился - депозит-то у меня большой. В столовой на работе хватило бы на три обеда.

Потратил на обед 750 рублей. Прибавить утренние 300 за чай - и я уже вышел из своего депозита.

В итоге рабочий день получился продуктивным, но голодным и дорогим. Для себя решил, что буду и дальше работать из дома.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Замдиректора консалтинговой группы компаний SRG Андрей КОШКИН:

- Есть известная фраза «Не можешь победить - возглавь!». По этому пути и пошли рестораторы, которые жаловались на клиентов, избравших местом работы кафе. Если обе стороны довольны, значит, бизнес-процесс имеет право на существование. В условиях низкого клиентопотока для заведения это хороший способ не уйти в убыток. Но не нужно забывать, что действует и сеть коворкингов, к которым люди привыкли, и конкурировать с ними будет сложно.

Вероятно, рестораны с услугой фудворкинга будут занимать небольшую долю рынка, однако стремление заведений общественного питания использовать свои площади таким образом говорит о росте популярности коворкинга в целом.

В Нью-Йорке и Лондоне тенденция начала прослеживаться еще в марте. Рестораны и кофейни в центре активно предлагают клиентам услугу фудворкинга. Владельцам заведений это позволяет увеличить прибыль в дневные часы, а посетителям - экономить и поработать в тихой атмосфере. Многие коворкинги в Нью-Йорке стоят несколько сотен долларов в месяц, фудворкинги в этом случае становятся доступной альтернативой для «удаленных работников», их цена начинается с 25 долларов в месяц.

КСТАТИ

Как трудиться дистанционно и эффективно

- Мы привыкли, что дом - это место, где можно расслабиться, забыть о рабочих проблемах. Однако современный рынок вакансий все чаще предлагает удаленную работу. Реклама рисует заманчивый образ: трудиться в удобное время из любой точки мира, получать доход, лежа под пальмами… На деле выстроить рабочий день, чтобы получить максимальный результат, довольно сложно. Мозг привык, что рабочее место - это офисное кресло, стол и компьютер. Вы вряд ли будете трудиться в полную силу, лежа на диване, - рассуждает психолог Роман Таланов.

Чтобы работа дома была продуктивной, следуйте распорядку дня: вставайте и ложитесь спать в одно и то же время, соблюдайте чередование работы и отдыха. Для повышения продуктивности планируйте дела заранее, составьте график звонков, важные моменты выпишите в ежедневник. Нагрузку распределите равномерно на весь рабочий день.

Чтобы вернуться в рабочую колею, многие выбирают кафе, гостиницу или другое общественное место. Такой формат подойдет тем, кто привык работать в коллективе.

Сравни. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы выжить, кинотеатры сдают в аренду залы

Снять такой можно в сети «КАРО», чтобы отпраздновать день рождения, провести корпоратив или устроить свидание. По закону заполняемость в обычный сеанс не более 25%.

- У нас залы вместимостью от 18 до 1500 человек, - рассказала по телефону менеджер, как бы намекая, что для частного заказа нормой можно

слегка пренебречь (посадочных мест, конечно, меньше, но если проводить мероприятие, наполняемость будет такой).

Дешевле всего обойдутся стандартные залы: от 6000 до 27 000 рублей в зависимости от дня и размера. Залы с комфортными креслами уже до 40 000 рублей, а формата IMAX - с экраном высокой четкости - до 100 000 рублей. Цена за два часа аренды.

- Мы поможем организовать фуршет, предоставим охрану на время проведения семинара или конференции. В вашем распоряжении экран. Можем крутить фильмы, которые сейчас в прокате, на которые у кинотеатра есть права. Или поставить ваше видео, - поделилась администратор. - Пока арендуют не часто, услуга новая.

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