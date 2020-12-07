Эксперт: К поиску тех, кто обокрал в Таганроге "самолет судного дня", должна подключиться контрразведка

Ил-80 не просто рядовой самолет. Это воздушный пункт управления войсками Фото: Михаил ФРОЛОВ

О краже на аэродроме «Таганрог-Южный», где находится предприятие АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева" стало известно из обращения в местную полицию. Исходя из него, обокрали Ил-80. А это не просто рядовой самолет. Это воздушный пункт управления войсками.

Подобные лайнеры в США и России называют "самолетом судного дня". Их считанные единицы - товар штучный. На таких бортах установлено оборудование, которое позволяет поддерживать засекреченную связь со стратегическими силами страны, даже если первым своим ударом противник уничтожил все командные пункты. С самолета можно отдать команду на массированный удар и разбудить управление замаскированных "спящих" ядерных объектов, которые способны уничтожить указанные цели.

И вот 4 декабря начальник службы авиационной безопасности АО "ТАНТК имени Бериева", где ночевал "Ил-80", заявил полиции, что при осмотре воздушного судна им найдены следы вскрытия грузового люка. Из воздушного пункта управления неизвестные украли 39 блоков различного оборудования для связи, и еще несколько плат из таких же демонтированных блоков.

- Очень странная история. Думаю, что к расследованию этого дела должна подключиться военная контрразведка. Нужно проверить, каким образом самолет остался без должного охранения, куда и зачем вынесли секретное оборудование, - заявил "Комсомолке" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ситуация действительно странная. Нельзя исключить и запланированной диверсии.

Совсем не хочется верить, что оборудование вывезли в рыбацкой лодки в сторону украинской границы, до которой от Таганрога - рукой подать. Пусть его где-нибудь уже расплавили за гаражами, чтобы получить из него платину и золото. В противном случае, уже завтра все эти устройства могут лежать на столе руководства Пентагона.

Хотя, знаете, вот если вдруг выяснится, что похитителями стали не шпионы, а банальные собиратели цветного металла, их как минимум нужно трудоустроить и использовать для учений по безопасности на других "защищенных объектах". Ведь по данным ряда СМИ, "Таганрог-Южный" только в этом году потратил на охрану аэропорта более 24 миллионов рублей. Выходит, что воришки оказались более подготовленными, чем охрана.