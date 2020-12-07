Коронавирус у звезд, последние новости на 7 декабря: как лечатся Николай Дроздов и Рената Литвинова

Николай Дроздов лечится амбулаторно. У телеведущего поднималась температура, был кашель и насморк Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 7 декабря знаменитости сообщили о лечении и реабилитации после заражения COVID-19.

Лечатся в больнице

57-летний продюсер Игорь Угольников проходит лечение от коронавирусной пневмонии в стационаре. Игоря Станиславовича еще на прошлой неделе госпитализировали после амбулаторного лечения. Симптомы были типичные – температура, кашель, потеря обоняния, общее недомогание. Течение болезни требовала госпитализации. Директор Игоря Угольникова Павел Смирнов рассказал нам, что пока говорить о выписке рано. Но продюсер и артист уже идет на поправку.

Лечатся дома

83-летний Николай Дроздов лечится амбулаторно. У телеведущего поднималась температура, был кашель и насморк. Врачи предложили госпитализацию, так как подозревали COVID-19, но Николай Николаевич отказался. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас Дроздов уже идет на поправку. Профессор соблюдает самоизоляцию и призывает всех выходить в общественные места в масках.

53-летняя Рената Литвинова, как и большинство ее коллег, заразилась после активного рабочего процесса. Коронавирус подтвержден, врачи прописали лечение. «Завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой – как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом - и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых. За свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных….» - переживает актриса.

Теперь с антителами

59-летняя Арина Шарапова переболела коронавирусом. Об этом проговорилась ее подруга и коллега Елена Малышева на премьере спектакля в театре «Русская песня», куда подруги пришли вместе. Теперь Шарапова может посещать без опасений и спектакли, и другие мероприятия – сегодня подруги были замечены на лекции историка моды Александра Васильева.

59-летний Андрей Козлов шутит о том, что в ближайших к его дому клиниках его уже знают. Капитан команды «Что? Где? Когда?» привился вакциной от коронавируса еще несколько месяцев назад и теперь проверяет наличие антител. Козлов по образованию химик, поэтому о вирусах и вакцинах может рассуждать с научной точки зрения, и в необходимости вакцинирования уверен.