Роналду и Месси сойдутся в очной битве в Барселоне. Фото: REUTERS

Вся Европа ждет этого вечера! Лионель Месси и Криштиану Роналду сойдутся в очной битве как в старые времена. Но сейчас Лео - за "Барселону", а Криш - за "Ювентус". И дело происходит в Лиге Чемпионов. Битва Лионеля Месси и Роналду - всегда становится украшением любого турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Ювентус 8 декабря 2020.

Статистика личных встреч Барселона - Ювентус имеет свою богатую историю. 28 октября "Барса" победила в гостях 2:0, но тогда не играли между собой Месси и Роналду из-за коронавируса у португальца. В целом же два гранда европейского футбола 10 раз играли между собой в Лиге Чемпионов. 2 победы у "Ювентуса", 4 раза была ничья и еще 4 поединка выиграла "Барса".

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Ювентус 8 декабря 2020 говорят о том, что фаворитом поединка будет "Барселона". По раскладам экспертов, каталонцы должны добиться победы в напряженной игре.

Стартовые составы на игру Барселона - Ювентус 8 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Барселона - Ювентус начнется в 23:00 по московскому времени 8 декабря 2020.

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Ювентус можно будет посмотреть 8 декабря 2020, начиная с 23:00 по московскому времени на телеканале Матч! Футбол 1. Стартовый свисток прозвучит на стадионе "Камп Ноу" в Барселне вечером во вторник, 8 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.