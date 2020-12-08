Вопрос дня: Жалеете ли вы о распаде страны? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, экс-сенатор:

- Сожаление... скорее есть. Пусть некоторые страны бывшего СССР и живут, как им кажется, хорошо. Мы детьми ездили на сборы в Узбекистан или на Украину и было ощущение единства огромной страны. А сейчас выросли поколения в каждой республике без русского языка - и говорить об объединении в большую великую страну уже нереально.

Игорь ГИОРГАДЗЕ, экс-министр госбезопасности Грузии:

- Беловежский сговор стал завершающим этапом реализации планов Гитлера и коллективного Запада, ставивших стратегической целью стереть с политической карты мира СССР. Что касается моей родины, Грузии, то она до сих пор преодолевает турбулентность, в которой пребывает со времени развала Советского Союза.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- А я не знаю правильного ответа. С одной стороны, моя молодость прошла в той стране. И есть сожаления об утраченной юности, несбывшихся мечтах... С другой - немало моментов положительных сегодня. Но в целом страна по имени СССР была достойна существовать и дальше.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Реформирование СССР необходимо было. Но оно могло пройти иначе. И опыт прошедших годов показывает, что ничего особо хорошего ни одной из независимых республик распад Союза не принес. Ни одна из стран не добилась большего успеха, чем в Советском Союзе.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник запаса СВР:

- Это - геополитическая катастрофа. Я свидетелем этого распада был. Хотя признаки разрушения начали проглядываться лет за 8 - 10 с небольшим. В 1988-м, когда лично я заканчивал войну в Афганистане, оказалось, что мы противостоим всему миру.

Ольга БЕЗБОРОДОВА, руководитель клуба интернациональной дружбы, Волгоград:

- Конечно, сожалею! Если бы не было Советского Союза, как бы мы отстояли Сталинград, на защиту которого поднялись все республики? Мы победили только потому, что мы были вместе.

Иван СКОБРЕВ, чемпион мира по конькобежному спорту:

- Моя мама выступала за сборную СССР под красным флагом с серпом и молотом. Я толком не успел поездить по единой стране, но сегодня, изучая историю я вижу, какая у нас была колоссальная мощь и огромные ресурсы, опираясь на которые можно было многое свершить...