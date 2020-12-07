7 декабря была шумная вечеринка – отмечали День рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певца Алишера Валеева, более известного под именем Моргенштерн, могут оштрафовать на 1 млн рублей. Причина - нарушение мер профилактики COVID-19 в собственном ресторане «KAIF provenance», который он открыл совместно с партнерами почти за 70 млн рублей. Теперь придется платить штраф, который обозначит суд. Но не исключено, что ресторан вообще могут закрыть до 7 марта 2021 года.

- В ресторане певца «KAIF provenance» были зафиксированы нарушения мер профилактики COVID-19. Заведению грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток, - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Оказывается, контролирующие органы узнали, что в ресторане на Большой Дмитровке 7 декабря была шумная вечеринка – отмечали День рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина.

- Пришлось закрыть заведение, потому что День рождения праздновал 19-летний миллионер, - рассказал Алишер Валеев.

Даня Милохин родом из Оренбурга, в столице успел записать тысячи видеороликов для ТикТока, а также записать хиты с Тимати и Николаем Басковым.

Моргенштерна могут оштрафовать на 1 млн рублей за вечеринку в ресторане для тик-токера Дани Милохина

А вот про маски и перчатки на вечеринке гости забыли, или того хуже – проигнорировали требования Роспотребнадзора и врачей столицы, которые ежедневно спасают тысячи заболевших.

- Информация о выявленных фактах передана в столичный Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности указанной организации, - сказал Сергей Михайлов.

И нарушил не только Моргенштерн, но и телеведущая Виктория Боня, которая устроила вечеринку в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади. Светская львица попросила всех приходить к ней на День рождения в вечерних платьях, использовать украшения и золотые детали, но вот о масках и перчатках не сказала. Все обнимались и целовались, делали селфи, забыв о социальной дистанции и коронавирусе. Но инспекторы ОАТИ не забыли проконтролировать соблюдение мер безопасности. Теперь ресторану грозит штраф до 1 млн рублей.

- Были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования, посетителями ресторана «Balzi Rossi» в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони, - рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Инспекторы выявили нарушения антиковидных мер и в клубе «Nice Bar» на Новом Арбате, за что им грозит штраф до 1 млн рублей. В заведении проводилось запрещенное мероприятие «Большая вписка». Участниками были преимущественно школьники, которые вообще должны оставаться в это время дома.

- Одновременно в заведении находилось более 200 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - сказал Сергей Михайлов.

За нарушение мер профилактики ковида клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то штраф увеличится до 1 млн рублей, либо деятельность заведения будет приостановлена на три месяца.