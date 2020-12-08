Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 8 декабря 2020 года Фото: REUTERS

ИТАЛЬЯНЦЫ ВЫСАДИЛИСЬ В БАКУ

В Баку обсуждают прием, который провел Ильхам Алиев для делегации во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

"Вы - первая европейская делегация, которая посещает Азербайджан после войны. Это, наверное, не случайно, потому что связи между Италией и Азербайджаном стремительно развиваются и находятся сегодня на высочайшем уровне. Вам также известно, что Италия является первым торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Значительная его часть относится к энергетическим ресурсам. Однако я считаю, что в предстоящие годы особый вес в наших связях будет принадлежать также не нефтяному сектору. Что касается энергетического сектора, то, как вам известно, в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию проект ТАР, что, несомненно, еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи", - заявил Алиев итальянским гостям.

Президент Азербайджана анонсировал создание итальяно-азербайджанского университета, где азербайджанцев начнут учить архитектуре.

Этторе Розато передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия председателей Палаты депутатов и Сената Италии.

Алиев также продолжает укреплять армию: присвоил высшее воинское звание "генерал-майор" ряду военнослужащих, подписав соответствующее распоряжение.

ДИПЛОМАТЫ ЗАЙМУТСЯ ПРИМИРЕНИЕМ

"Трехстороннее заявление от 9 ноября - это не временное, а краеугольное заявление в смысле прекращения огня и кровопролития, и есть там определенные параметры в смысле возвращения беженцев и другие вопросы, которые очерчивают основные параметры решения карабахского конфликта", - заявил глава МИД Армении Ара Айвазян после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что все эти вопросы будут решаться на встрече представителей Еревана и Баку, которая пройдет, "как только ситуация в зоне конфликта стабилизируется".

В это время к армянской оппозиции присоединился правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян. Он отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, который зашел в храм в Гюмри. Священник отказался при премьер-министре Армении проводить службу по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года. Об этом сообщают армянские СМИ.

МИРОТВОРЦЫ ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ

За сутки еще свыше 770 беженцев вернулись за минувшие сутки в свои дома в Степанакерте.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении Минобороны России.

Отметим, что за время нахождения в Нагорном Карабахе российских миротворцев в свои дома уже вернулись более 34,5 тысяч беженцев.

"Мы выразили готовность произвести обмен пленными по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс. Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов", - заявил во время пресс-конференции в Москве глава армянского МИДа Ара Айвазян.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров ответил коллеге, что "конфликт в Нагорном Карабахе пока находится лишь на выходе из "горячей фазы".