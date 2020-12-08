«Какая красивая невеста»: Агата Муцениеце заинтриговала кадрами в свадебном платье на Мальдивах

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников романтичным видео. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока Павел Прилучный восстанавливается после потасовки в ночном клубе, его бывшая жена Агата Муцениеце с детьми отдыхает на Мальдивах. В Инстаграме 31-летняя актриса поделилась романтичным видео, снятым на берегу Индийского океана. В ролике Агата в белоснежном платье, расшитом кристаллами, идет по пляжу у самой кромки воды. В руках босоногая актриса держит букет цветов, еще один бутон красуется у нее в волосах. Прижимая к себе букет, Агата смущенно улыбается, словно счастливая невеста. Грациозно продефилировав перед камерой, актриса села на деревянные качели.

В ролике актриса идет по мальдивскому пляжу в белом платье.

В комментариях к видео поклонники отметили, что белое платье Муцениеце очень напоминает свадебное. Актрису забросали вопросами: многие удивляются, что пропустили новость о ее бракосочетании. «А кто жених?», «Я что-то пропустил?», «Какая красивая невеста», «Снова счастлива и без Прилучного», «Молодец, живи полной жизнью!», - пишут фолловеры.

Впрочем, судя по сторис актрисы, на Мальдивах она отдыхает без спутника – только в компании детей и близкой подруги. И романтическое видео в белом платье – просто кадры пляжной фотосессии, в которой Агата решила сняться на память об отдыхе.

Наряд Агаты очень напоминает платье невесты.

Муцениеце и ее дети – семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия – остановились в пятизвездочном отеле Hideaway Beach Resort & Spa Maldives на вилле с собственным бассейном. Двухэтажный дом, расположенный по соседству с пляжем, обходится актрисе в 80 тысяч рублей в сутки. Агата и дети могут завтракать, даже не выходя из воды: по утрам подносы с едой им сервируют прямо в бассейне. Актриса каждый день загорает на пляже, катается на велосипеде и наблюдает вместе с детьми за местной живностью – скатами, рифовыми акулами и раками-отшельниками. Звездное семейство уже побывало на морской прогулке, освоив ныряние с маской и ластами.

"Это свадьба? А кто жених?", - спрашивают поклонники в комментариях.

Агата увезла детей в отпуск сразу же после того, как Павел Прилучный выписался из клиники. На больничную койку он угодил после драки в ночном клубе, у артиста был вывих челюсти и перелом костей череп. Актеру серьезно повредили лицо, хирургам пришлось делать операцию. Сейчас Павлу гораздо лучше: он даже смог прийти на премьеру фильма «Комета Галлея», в котором сыграл одну из главных ролей. Правда, во время показа картины артист прятал лицо не только под защитной маской, но и под темными очками, маскировавшими его синяки.