Ким Кардашьян в крошечных стрингах возмутила пользователей Сети

Ким Кардашьян недавно отметила 40-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян вместе с близкими отправилась на отдых: вместо солнечных пляжей фигуристая красотка в этот раз выбрала ранчо на озере Тахо. Шикарный особняк обходится модели в 6 тысяч долларов в сутки. В нем есть все, что нужно для комфортного отдыха – включая джакузи на открытом воздухе. Чем не повод похвастаться своими сочными формами? И Ким устроила фотосессию в гидромассажной ванне. Правда, слегка промахнулась с выбором купальника. 40-летняя звезда реалити-шоу сфотографировалась в зеленом бикини с очень откровенными трусиками и поделилась снимками в Твиттере и в Инстаграме.

Ким, конечно, рассчитывала, на шквал комплиментов. Но вместо этого получила целый ушат критики. Пользователей Твиттера возмутили ее крошечные стринги, которые подписчики посчитали слишком откровенными. А фотографии модели они назвали почти непристойными.

Ким устроила фотосессию в гидромассажной ванне. Фото: Twitter.

«Кто-нибудь, наденьте на Ким что-нибудь. Нельзя публиковать такие снимки в социальных сетях. Интимные места, прикрытые тонкой веревочкой, плохой пример для современных девушек. Этим фотографиям место на страницах мужского журнала», «Показывайте это только своему мужу, а не всему миру», «Ким, тебе должно быть стыдно! Ты же замужем, что думает Канье?», - пишут фолловеры звезды.

А ведь эта красотка в стрингах вполне могла стать первой леди Америки. Муж модели, рэпер Канье Уэст выставил свою кандидатуру на выборах президента США. Правда, никто кроме него самого всерьез не рассчитывал на успех. Ким пару раз в Инстаграме агитировала поклонников голосовать за супруга, но как-то вяло, без особого энтузиазма. Говорят, Кардашьян была в бешенстве, когда Канье баллотировался на выборах. Она умоляла супруга не позориться и снять свою кандидатуру. Но рэпер был непреклонен. В июле этого года Канье заполнил необходимые документы и оплатил кандидатский взнос в 35 тысяч долларов. Для Уэста это сущая мелочь: по версии Forbes, Канье - самый богатый музыкант в мире. На его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 млн долларов. Но ни деньги, ни музыкальная слава ему не помогли: на выборах Уэст с треском провалился, набрав минимальное число голосов.

Пользователей Твиттера возмутили ее крошечные стринги, которые подписчики посчитали слишком откровенными.

К слову, на озере Тахо Ким отдыхает без мужа. И это еще одно подтверждение того, что их брак на грани краха. То, что у супругов серьезные проблемы в семейной жизни, уже давно не секрет. Сам рэпер как-то откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом стало известно, что Ким и Канье уже год не живут под одной крышей. Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства. Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге.

Как рассказал источник из окружения звездной пары изданию US Weekly, Кардашьян навещает мужа примерно раз в пять недель. Привозит с собой детей, коротко общается с супругом и улетает обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким изо всех сил сохраняет видимость счастливой семьи и публикует в Инстаграме снимки с мужем, потому что не хочет разводиться с ним. Развод станет огромным ударом по ее репутации и нанесет урон ее бизнесу. Поэтому Кардашьян всячески поддерживает свой статус счастливой жены одного из самых популярных музыкантов планеты.