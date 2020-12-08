Учителя средней школы в США уволили из-за интимного видео

Видеконференция в популярном приложении Zoom. Фото: EAST NEWS

Департамент образования Нью-Йорка обратился в полицию после того, как один из учителей средней школы во время видеоконференции появился обнаженным и начал мастурбировать.

Такое поведение педагога не осталось безнаказанным: его немедленно уволили и сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

«Такому чрезвычайно тревожному предполагаемому поведению не место в наших школах, поэтому мы немедленно доложили об этом в полицию Нью-Йорка», – заявили в департаменте.

Ни полицейские, ни представители ведомства не раскрывают деталей происшествия и имени нарушителя, а также с кем именно общался учитель во время онлайн-звонка.

В октябре за подобный поступок был уволен 60-летний репортер издания The New Yorker, проработавший на своем месте более 25 лет. Позже мужчина заявил, что не знал о работающей во время общения с коллегами камере, но от увольнения это его не спасло.