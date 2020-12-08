Лишь 25 из 249 однопартийцев Трампа в Конгрессе признают победу Байдена

Дональд Трамп не спешит признавать поражение в выборах. Фото: REUTERS

Журналисты The Washington Post пообщались со всеми однопартийцами действующего президента США Дональда Трампа в Конгрессе в попытке выяснить отношение конгрессменов к результатам выборов.

Открыто о своем признании победы демократа Джо Байдена заявили лишь 25 законодателей.

Еще двое конгрессменов заявили, что безоговорочно признают Трампа победителем президентской гонки.

Подавляющее большинство республиканцев предпочли не отвечать на поставленный вопрос.

Кроме того, известно, что в случае признания Байдена победителем, признать его законным президентом страны готовы 30 конгрессменов-республиканцев. При этом девять человек заявили, что резко осуждают попытки Трампа оспорить результаты выборов, а восемь напротив – категорически поддерживают.

Дональд Трамп, комментируя результаты опроса, попросил прислать ему список неблагонадежных однопартийцев и выразил удивление по поводу их количества, написав в Twitter:

– 25, ух ты! Я удивлен, что их так много. Мы только начали борьбу. Пожалуйста, пришлите мне список 25 республиканцев, которые лишь называют себя таковыми. Я читаю лживые новости The Washington Post как можно меньше.